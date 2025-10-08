Carlos Alcaraz wird bei den Australian Open 2026 den Million Dollar 1 Point Slam anführen

HQ

Die Australian Open haben für die Eröffnungswoche des Grand Slam im kommenden Januar eine neue Aktivität angekündigt, und Carlos Alcaraz wird in einer davon den Anfang machen. Unter dem Namen "Million Dollar 1 Point Slam" und dem weltweit ersten seiner Art werden Amateurspieler gegen den Spieler antreten, der zu Beginn des Wettbewerbs höchstwahrscheinlich die Nummer 1 der Welt sein wird (obwohl 21 andere Profispieler ebenfalls teilnehmen werden, wird später bekannt gegeben).

Diese Aktivität, die auf dem Hauptplatz, der Rod Laver Arena, gespielt wird, ist eine Auslosung, aber die Spieler spielen nur einen Punkt: Wer den Punkt gewinnt, gewinnt das Spiel und kommt in die nächste Runde, und der Verlierer scheidet aus. Der Sieger des Finalspiels, entweder Profi oder Amateur, gewinnt 1 Million australische Dollar (das sind rund 656.000 USD, 564.925 €, 490.000 £), was fast dem entspricht, was Spieler zum Erreichen des Halbfinales (1,1 Mio. AUD) erhalten.

Nur zehn Amateurspieler werden am One Point Slam teilnehmen, und es wird in ganz Australien Events zur Qualifikation und während der Eröffnungswoche der Australian Open geben. Weitere Aktivitäten für Fans finden in Melbourne im Januar, in der Hitze des australischen Sommers, zwischen dem 12. und 26. Januar statt.

Freuen Sie sich schon darauf, Million Dollar 1 Point Slam in Australien zu sehen?