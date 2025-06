Carlos Alcaraz verkürzt Abstand zu Jannik Sinner, wann kann er die Nummer 1 der Welt zurückerobern?

HQ

Die besten Tennisspieler der Welt blicken voraus auf Wimbledon, das nächste Woche, am 30. Juni, beginnt. Letzten Sonntag hatten wir in zwei ATP-500-Turnieren, Queen's Club in London und Halle in Deutschland, die die ATP-Top 10 veränderten. Während Jannik Sinner die Nummer 1 der Welt bleibt und auch nach Wimbledon bleiben wird, hat sich sein Abstand zu Carlos Alcaraz in den vergangenen Monaten drastisch reduziert.

Am Montag hat sich der Abstand um 900 Punkte reduziert: Sinner verlor nach seiner Zweitrunden-Niederlage in Halle 450 Punkte, Alcaraz gewinnt nach seinem Sieg in London 450 Punkte.

Sinner, der vor seinerr dreimonatigen Sperre direkt nach den Australian Open mit 4.820 Punkten Vorsprung auf Alcaraz führt (damals war der Spanier Dritter hinter Zverev), liegt nun 1.130 Punkte vor Alcaraz: Sinner hat 10.430 Punkte, Alcaraz hat 9.300 Punkte. Weit abgeschlagen liegt Zverev mit 6.500 Punkten. Wenn Alcaraz die meisten seiner Punkte in Wimbledon verteidigt, hätte Alcaraz bei den US Open die Chance, die Nummer 1 zurückzuerobern.

Selbst wenn Sinner seinen Grand Slam in den USA verteidigen sollte, hat der Italiener in der Hartplatzsaison im Spätsommer und Herbst viele Punkte zu verteidigen, während Alcaraz bei diesen Turnieren nach den US Open viel zu holen hat.