Alcaraz und Bublik krönten sich vor Wimbledon zu den Siegern in Queen's Club und Halle

HQ

Sonntag des großen Finales in der letzten Woche vor Wimbledon. Auf dem Rasen von Queen's Club setzte Carlos Alcaraz seine bisher beste Siegesserie fort, indem er Jiri Lehecka in London mit 7:5, 6:7(5), 6:2 besiegte. Es ist seine 21. Trophäe auf Tour-Niveau, die fünfte in diesem Jahr und die zweite überhaupt im Queen's nach 2023. Mit 500 Punkten auf dem Spiel beißt er sich gut in die ATP-Weltrangliste ein und profitiert von Jannik Sinners Zweitrunden-Aus in Halle, wo er seinen Titel verteidigte.

Und Sinners Henker, der Kasache Alexander Bublik, wurde Champion bei den Halle Open in Deutschland, indem er Daniil Medvedev in zwei Sätzen mit 6:3, 7(7)-6(4) besiegte. Vierter Titel für Bublik, zweiter überhaupt auf 500er-Niveau, beide in Deutschland.

Der 27-Jährige, der kürzlich sein erstes Viertelfinale in Roland Garros erreichte, ist auf einem außergewöhnlichen Niveau und hat kürzlich Siege gegen drei Top-10-Spieler (Draper, Sinner und Medvedev) eingefahren, nachdem er "so harte Monate seit letztem Wimbledon bis wahrscheinlich diesen Sommer" erlebt hatte, und wird am Montag die Nummer 30 der Welt erreichen, nachdem er letzten Monat außerhalb der Top 75 war.