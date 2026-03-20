Carlos Alcaraz verfolgte die Lakers in einer großartigen Nacht für Luka Doncic: 100 Punkte in 24 Stunden

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Die Los Angeles Lakers setzten ihre acht Spiele andauernde Siegesserie (und den elften Sieg in den letzten zwölf Spielen) mit Siegen gegen Houston Rockets und Miami Heat am Mittwoch und Donnerstag fort, womit sie in weniger als einem Monat den dritten Platz in der Western Conference belegten.

Das Spiel in Miami beinhaltete ein "Triple-Double" von James (19 Punkte, 15 Rebounds und 10 Assists) und mit insgesamt 41 Jahren gleichauf mit Robert Parish die meisten regulären Saisonspiele: 1.611 Spiele. Unterdessen wiederholte Doncic seine zweitbeste Bilanz in einem NBA-Spiel mit 60 Punkten (nur hinter den 73 Punkten, die er 2024 gegen die Hawks erzielte, erzielte er 2022 auch 60 Punkte gegen die Knicks).

Vielleicht noch auffälliger ist, dass Doncic weniger als 24 Stunden nach 40 Punkten gegen die Rockets 60 Punkte erzielte, mit einem Flug zwischen Houston und Miami dazwischen.

Das Spiel wurde vom Tennisspieler Carlos Alcaraz in Miami vor seinem Turnierdebüt heute Abend beobachtet und machte ein Foto mit dem slowenischen ehemaligen Real-Madrid-Spieler.

Der unglaubliche Zufall, Doncic mit Kobe Bryant zu verbinden

NBA-Historiker fanden heraus, dass Doncic seinen 60. Punkt in derselben Sekunde (14,8 Sekunden vor Ende) erzielte, in der Kobe Bryant 2016 seinen 60. Punkt gegen Utah Jazz erzielte, in seinem letzten NBA-Spiel vor seinem Rücktritt.