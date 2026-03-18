Oklahoma City Thunder wird das erste NBA-Team, das die Play-offs sichert: Wann endet die Saison?

HQ

Die NBA-Champions Oklahoma City Thunder waren das erste NBA-Team, das sich nach einem 113:108-Sieg über Orlando Magic einen Play-off-Platz sicherte, wobei MVP Shai Gilgeous-Alexander 40 Punkte erzielte und die Thunder auf ein 54:15-Sieg-Verhältnis an der Spitze der Western Conference führte.

In der Western Conference haben sich sechs weitere Teams mindestens einen Play-in-Platz gesichert: Spurs, Lakers, Rockets, Nuggests, Timberwolves und Suns. Im Osten haben nur Pistons, Celtics und Knicks die Playoffs erreicht.

Die reguläre NBA-Saison endet am 13. April, und die Postseason beginnt in einem Monat, am 18. April, und läuft bis Juni. Die besten sechs Teams jeder Conference qualifizieren sich für die Play-offs, und das siebte bis zehnte Team spielt das Play-in-Turnier, mit einem weiteren Playoff-Platz pro Conference.