Miami Open Herreneinzel: Zeiten für alle Spiele heute, einschließlich Alcaraz gegen Fonseca

HQ

Die erste Runde des Miami Open Herreneinzels wurde am Donnerstag ohne Zwischenfälle oder weitere Verzögerungen ausgetragen, nachdem Regen die Spiele am Mittwoch verschoben hatte. Am Freitag werden noch einige Runde der letzten 128 Spiele ausgetragen (beginnend um 10:00 Uhr Ortszeit, 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT), darunter Terence Atmane gegen Daniel Altmaier oder Gabriel Diallo gegen Wu Yibing, gefolgt von den ersten Spielen der zweiten Runde (Runde von 64).

Heute werden wir die Debüts von Top-Spielern wie Casper Ruud, Jack Draper, Taylor Fritz, Karen Khachanov, Alex de Miñaur, Alexander Zverev und Carlos Alcaraz sehen. Das Highlight für die Mähne wird das Spiel zwischen Carlos Alcaraz und João Fonseca sein, zwischen dem 22-jährigen Weltranglistenersten und dem 19-Jährigen, der in den kommenden Jahren als eines der größten Talente des Sports gefeiert wird.

Während Indian Wells wurden wir Zeugen des ersten Duells zwischen Sinner und Fonseca. Der Italiener und spätere Sieger gewann in zwei Sätzen, doch beide wurden im Tie-Break entschieden und endeten mit 8:6 und 7:4. Heute Abend sehen wir das erste Duell zwischen Alcaraz und Fonseca, mit dem zusätzlichen Druck, dass Alcaraz so viele Punkte wie möglich gewinnen muss, um seinen Platz als Weltranglistenerste zu verteidigen.

Zeit für das Spiel zwischen Alcaraz und Fonseca

Das Spiel zwischen Carlos Alcaraz und Joao Fonseca beginnt erst um 00:00 Uhr MEZ (Samstag), 23:00 Uhr GMT (Freitag). Da es jedoch das letzte Spiel des Tages sein wird (startet um 19 Uhr Ortszeit), wird es wahrscheinlich verzögert, je nachdem, wie lange die vorherigen Spiele auf diesem Platz dauern.

Miami Open zweite Runde Spiele am Freitag, den 20. März,

Dies sind die restlichen Spiele der Miami Open, die am Freitag, den 20. März, ausgetragen werden. Alle beginnen nicht früher als diese Zeit, können aber je nach Länge der vorherigen Spiele auch später beginnen.



Casper Ruud gegen Ethan Quinn – 17:00 MEZ



Tommy Paul gegen Adria Mannarino – 17:10 MEZ



Arthur Fils gegen Darwin Blanch – 17:20 MEZ



Arthur Cazaux gegen Marcelo Tomás Barrios Vera – 17:20 MEZ



Matteo Arnaldi gegen Alexander Schewtschenko – 17:20 MEZ



Adam Walton gegen Sebastian Baez – 17:20 MEZ



Jack Draper vs. Reilly Opelka – 17:30 MEZ



Alexander Bublik gegen Matteo Berrettini – 18:20 MEZ



Raphael Collignon gegen Flavio Cobolli – 18:30 MEZ



Moise Kouame gegen Jiri Lehecka – 18:30 MEZ



Botic van de Zandschulp gegen Taylor Fritz – 18:30 MEZ



Roberto Bautista gegen Karen Khachanov – 18:30 CET



Zizou Bergs gegen Tomás Martín Etcheverry – 19:40 MEZ



Mariano Navone gegen Valentin Vacherot – 19:40 Uhr MEZ



Stefanos Tsitsipas gegen Alex de Miñaur – 19:50 MEZ



Camilo Ugo Carabelli gegen Sebastian Korda – 19:50 MEZ



Carlos Alcaraz gegen Joao Fonseca – 00:00 Uhr MEZ



Aleksandar Vukic gegen Rafael Jódar – 00:00 MEZ



Luciano Darderi gegen Martín Landaluce – 00:00 MEZ

