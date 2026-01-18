Carlos Alcaraz und Alexander Zverev starten die Australian Open mit Siegen

HQ

Die Hauptrunde der Australian Open ist im Gange, und Carlos Alcaraz hat die Tennissaison 2026 bereits mit einem Sieg über den Australier Adam Walton begonnen, der sich wehrte, als er den Weltranglistenersten im zweiten Match in den Tiebreak brachte. Am Ende gewann Alcaraz sein erstes offizielles ATP-Match ohne Trainer Juan Carlos Ferrera in der Rod Laver Arena.

Weitere Siege des ersten Tages waren Cameron Norrie, Francisco Cerundolo, Frances Tiafoe und Alexander Zverev, der seinen ersten Satz gegen Gabriel Diallo verlor, aber zurückschlug und den Kanadier besiegte.

Montag wird der Tag für weitere gesetzte Spieler sein, darunter Novak Djokovic gegen Pedro Martínez, Jakub Mensik gegen Pablo Carreño, Ben Shelton gegen Hubo Umbert und Jannik Sinner gegen Hugo Gaston.