Carlos Alcaraz steht zum ersten Mal im Viertelfinale von Rom und trifft auf Jack Draper

Morgen erwartet die Tennisfans in Rom ein spannendes Viertelfinalspiel. Carlos Alcaraz besiegte den sehr starken Karen Kachanov mit 3:6, 6:3, 5:7 und trifft morgen, Mittwoch, 14. Mai, auf den Madrid-Finalisten Jack Draper. Der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt.

Es ist das erste Mal, dass Alcaraz bei den Internazionali BNL d'Italia, dem letzten großen ATP- und WTA-Turnier vor Roland Garros am 24. Mai, das Viertelfinale erreicht. Rafa Nadal machte Rom zu einer weiteren seiner Wirkungsräume und gewann zwischen 2005 und 2021 zehnmal einen Rekord. Das Viertelfinale hatte "Carlitos" allerdings noch nie erreicht. Jetzt, eine Woche nach seinem 22. Geburtstag, ist er der jüngste Spieler, der in allen neun ATP-Serien 1.000 mindestens das Viertelfinale erreicht hat.

Alcaraz und Draper sind die ersten bestätigten Viertelfinalisten in Rom. Jack Draper kam heute nach einem 1:6-Rückstand gegen den Franzosen Corentin Moutet zurück und gewann die folgenden Sätze mit 6:4, 6:3. Alcaraz gewinnt im direkten Vergleich gegen Draper mit 3:2, aber das letzte Mal, als sie sich gegenüberstanden, eliminierte Draper den Spanier in Indian Wells und stemmte schließlich die Trophäe gegen Holger Rune in die Höhe.