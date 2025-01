Carlos Alcaraz reagiert auf ein virales Video von ihm bei den Australian Open: "Wenn sie mich früher Mini-Rafa genannt haben, jetzt..."

HQ

Carlos Alcaraz wird von den spanischen Medien und Fans gefeiert, seit er 2021 als "Nadals Erbe" bekannt wurde, ein brillanter Tennisspieler, der hofft, die Faszination, die die Öffentlichkeit zwei Jahrzehnte lang auf Rafa Nadal ausübte, wieder einfangen zu können. Alles, was er macht, wird mit Rafa verglichen werden, wie dieser Moment, als Alcaraz in einem Schaukampf gegen De Miñaur vor den Australian Open akribisch Wasserflaschen aufstellte.

Der Moment ging in den sozialen Medien viral, wobei der Nutzer Swisha Tennis sagte, dass "der Geist von Rafa Nadal für immer weiterleben wird". Nadal war als sehr manisch bekannt und hatte viele "Tics", fast bis zu dem Punkt, dass er sie zu "Ritualen" machte, wie z.B. das Anpassen seiner Unterwäsche oder das Berühren von Ohren und Nase in der gleichen Reihenfolge vor jedem Punkt (viele glauben, dass sie als Zwangsstörungen diagnostiziert werden könnten).

Alcaraz, der von El País auf einer Pressekonferenz in Australien darauf angesprochen wurde, scherzte: "Wenn sie mich früher "Mini-Rafa" genannt haben, nun, nun... Es ist nicht gerade ein Tic, ich mag es einfach, sie gut auszurichten; offensichtlich nicht so sehr wie Rafa, denn er muss sie perfekt machen... [lacht]. Aber ich versuche immer darauf zu achten, dass sie aufeinander abgestimmt und nicht unorganisiert sind."

Am Montag startete Carlos Alcaraz mit einem Sieg in die Australian Open, obwohl er im zweiten Satz "abgeschaltet" wurde und ihn fast verlor. Aber er hat sich durchgesetzt und wird am Mittwoch gegen den Japaner Yoshihito Nishioka spielen.