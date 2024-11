Niederlande besiegen Spanien im Davis Cup und verzehren Nadals bitteren Rücktritt

HQ

Das erste Davis-Cup-Viertelfinale ist entschieden: Die Niederlande ziehen ins Halbfinale ein und scheiden Spanien aus, an einem Tag, der als Rafa Nadals letzter Tag im Profitennis in die Geschichte eingehen wird.

Rafa Nadal spielte das erste von Best-of-Three-Spielen und musste sich Botic van de Zandschulp geschlagen geben. Es sollten seine letzten Tennisspiele bleiben, eine Niederlage in einem Wettbewerb, den Nadal normalerweise dominierte: Von den 31 Einzeln, die er im Davis Cup bestritt, verlor er nur zwei: Das andere war sein Davis-Cup-Debüt 2004.

Das zweite Spiel zwischen Carlos Alcaraz und Tallon Griekspoor gewann der Spanier, so dass im Doppel alles entschieden war: Alcaraz traf gemeinsam mit Marcel Granollers (ATP Nr. 4 im Doppel) auf Wesley Koolhof und van de Zandschulp.

Es war ein sehr enges Spiel: 7:6(4), 7:6(3), mit Breakbällen auf beiden Seiten, doch das niederländische Duo setzte sich in beiden Tiebreaks durch und beschleunigte Nadals Abschied, sechs Tage früher, als es sich die meisten Zuschauer in Málaga gewünscht hatten.

"Ich hätte gerne mehr geholfen, aber ehrlich gesagt habe ich alles gegeben, was ich hatte", sagte Nadal unter tosendem Applaus und tränenüberströmten Augen zu den Spaniern. "Ich bin nicht müde vom Tennisspielen, aber mein Körper ist an einem Punkt angelangt, an dem er nicht mehr Tennis spielen will, also muss ich die Situation akzeptieren."