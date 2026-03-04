Carlos Alcaraz lobt den "furchtlosen" Rafa Jódar, das neue Versprechen im spanischen Tennis

HQ

Ein neuer Stern erhebt sich im spanischen Tennis: Der 19-jährige Rafael Jódar, der kurz vor dem Eintritt in die Top 100 der ATP steht (aktuell mit 103 Punkten Karrierebestleistung), nachdem er drei Challenger-Titel gewonnen hat und sich für die Next Gen ATP Finals qualifiziert hat. Allein 2025 kletterte er über 700 Plätze, und 2026 macht er sich bereits einen Namen nach Teilnahmen bei den Australian Open, wo er die zweite Runde erreichte, sowie bei den Mexican Open, wo er den Weltranglisten-27 Cameron Norrie besiegte und die zweite Runde erreichte.

Jódar hat eine Wildcard-Einladung für Indian Wells erhalten, wo er irgendwann am Donnerstag gegen Alejandro Tabilo antreten wird. Carlos Alcaraz glaubt, dass wir in den nächsten Jahren mehr von Rafa sehen werden, und lobt den Teenager, geboren im September 2006, als jemanden, der an sich selbst glaubt und jeden gewinnen kann.

"Ich mag ihn wirklich. Mir gefällt wirklich sein Spiel. Furchtlos. Er respektiert niemanden, wenn er das Spielfeld betritt. Abseits des Spielfelds ist er ein sehr netter Mensch. Er hat enormen Respekt vor allen Spielern auf der Tour. Aber sobald er auf dem Feld steht, glaubt er an sich und kann jeden schlagen", sagte der Weltranglistenerste (via AS). "Wir werden Rafa in ein paar Jahren mehr sehen, oder so hoffe ich."

Indian Wells beginnt heute seine Hauptrunden mit der Runde von 128 (beginnend heute Abend in europäischer Zeit), wobei Jódars Debüt irgendwann am Donnerstag/Freitag erwartet wird. Wenn er sein Duell gegen Tabilo gewinnt, trifft er in der zweiten Runde auf Daniil Medwedew.