Rafael Jódar überrascht den topgesetzten Learner Tien bei den Next Gen ATP Finals: Spielplan für Donnerstag

Der erste Tag der ATP Next Gen-Finals brachte große Überraschungen, als der an Nummer 1 gesetzte Learner Tien auf Platz 28 der Welt vom niedriger platzierten Spieler Rafael Jódar (168. der Welt) überrascht wurde und Tien für den zweiten Tag des Wettbewerbs, der heute am Donnerstag weitergeht, noch mehr unter Druck setzte. Der letzte Tag der Gruppenphase ist Freitag, die Halbfinals sind am Samstag und das Finale am Sonntag.

Jódar parierte vier Matchballe in einem Fünf-Satz-Krimi, das am Mittwoch nach zwei Stunden mit 1:4, 4:3(3), 1:4, 4:2, 4:3(4) endete. Tien ist der einzige Top-100-Spieler im Wettbewerb, nachdem Joao Fonseca und Jakub Mensik zurückgezogen wurden.

Tien hat noch eine weitere Chance gegen einen weiteren Spanier, Martín Landaluce, der am zweiten Tag die Abendschicht anführt, während Jódar sich für das Halbfinale qualifizieren könnte, wenn er den Debütanten Nicolai Budkov Kjaer besiegt.

ATP Next Gen Finals Auslosung und Spielplan am zweiten Tag (Donnerstag, 18. Dezember):



Prizmic gegen Engel: 12:00 MEZ, 11:00 GMT



Blockx gegen Basavareddy: Nicht vor 13:00 MEZ, 12:00 GMT



Kjaer gegen Jódar: Nicht vor 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Tien gegen Landaluce: Direkt nach dem vorherigen Spiel

