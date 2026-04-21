Carlos Alcaraz gibt zu, dass das Spielen von Roland Garros ihm die Zukunft seiner Karriere auf die Stränge setzen könnte

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Carlos Alcaraz wurde bei den Laureus World Sports Awards erstmals zum Sportler des Jahres gekrönt und wurde damit der vierte männliche Tennisspieler, der diese Auszeichnung gewann (nach Novak Djokovic mit 5 Auszeichnungen, Roger Federer mit 4 und Rafa Nadal mit 2). Bei der Preisverleihung in Madrid trat er wegen seiner Handgelenksverletzung mit einer Schiene im Arm auf, die ihn bereits dazu gebracht hat, Barcelona Open und Madrid Open zu verpassen... und Bedenken hinsichtlich seiner Teilnahme am Roland Garros im nächsten Monat äußern.

In einer Pressekonferenz wollte Alcaraz keinen festen Comeback-Termin festlegen, war aber mental schon darauf vorbereitet, dass er Roland Garros dieses Jahr verpassen könnte... Und das ist in Ordnung. "Ich komme lieber etwas später, aber in großartiger Form, zurück, als früh zurückzukommen, herumzurennen und krank zu sein."

"Wir haben eine sehr lange Karriere vor uns, viele Jahre, und mich bei Roland Garros zu sehr zu pushen, könnte meine Chancen bei zukünftigen Turnieren ernsthaft beeinträchtigen, also werden wir sehen, wie der Test läuft, auf den wir uns verlassen", sagte Alcaraz und erklärte, dass der vollständige Zustand seiner Verletzung erst bekannt sein wird, wenn weitere Tests an ihm durchgeführt werden. Er trägt eine Schiene, um seinen Arm zu immobilisieren, aber er braucht mehr Ruhe, bevor er diesen Test macht.

"In der Berufswelt passieren Dinge. Du musst sie akzeptieren", sagte Alcaraz. "Hoffentlich ist es nichts Ernstes, und wir können bald wieder auf die Plätze gehen, aber wir wissen, dass ich mich sehr gut erholen muss, wenn ich nicht will, dass es mich später belastet."