Carlos Alcaraz' Verletzung könnte ernster sein als erwartet: Roland Garros ist gefährdet

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Carlos Alcaraz zog sich nach einem Spiel der Barcelona Open letzte Woche wegen einer Handgelenksverletzung zurück, die "ernster als erwartet" war, wird in den nächsten zwei Wochen nicht an den Madrid Open teilnehmen, und der Druck auf ihn steigt, da er Titelverteidiger bei den Italian Open und Roland Garros ist... aber möglicherweise nicht physisch bereit für eines der beiden Turnier.

Feliciano López, der Direktor der Mutua Madrid Open, sprach mit dem Radiosender Onda Cero in Spanien und warnte, dass die Verletzung des Spaniers schlimmer sein könnte als erwartet und er sogar Roland Garros verpassen könnte. "Der emotionale Schlag, Carlos nicht zu haben, ist hart, aber derjenige, der wirklich am Arsch ist, ist er. Das Handgelenk eines Tennisspielers ist kompliziert, ich hoffe, die Sehne ist nicht gerissen", erklärte er.

"Er wird nicht in Madrid sein, Rom erscheint mir fast unmöglich, und ich hoffe, er ist bereit für Roland Garros", erklärte er.

Alcaraz' Abwesenheit in Madrid und möglicherweise auch in Rom wird Jannik Sinner helfen, seine Führung im ATP-Ranking weiter auszubauen, da er der Top-Seed der ATP Masters 1.000 ist.