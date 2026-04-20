Laureus World Sports Awards: vollständige Liste der Gewinner, einschließlich besonderer Auszeichnungen

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Die Laureus World Sports Awards wurden am Montag in Madrid verliehen, einer der renommiertesten Sportpreise der Welt, der als die 'Oscars' des Sports gilt und Sportler aller Disziplinen zusammenbringt. Und in diesem Jahr gewannen zwei Tennisspieler die größeren Auszeichnungen: Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka wurden als beste Sportler und Sportlerin ausgewählt, während Paris Saint-Germain die Auszeichnung für das beste Team erhielt.

Alcaraz trat mit Ousmane Dembélé, Mondo Duplantis, Marc Márquez, Tadej Pogacar und Jannik Sinner an, während Sabalenka mit Aitana Bonmatí, Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon, Katie Ledecky und Sydney McLaughlin-Levrone antrat.

PSG wurde vor dem European Ryder Cup Team, dem englischen Frauenfußballteam, dem englischen Frauenfußballteam, dem McLaren Formel-1-Team und dem NBA-Team Oklahoma City Thunder ausgewählt.

Hier ist eine Liste der Nominierungen und unten die Liste der Hauptgewinner:



Sportler des Jahres: Carlos Alcaraz (Tennis, Spanien)



Sportlerin des Jahres: Aryna Sabalenka (Tennis, Belarus)



Team des Jahres: Paris Saint-Germain (Fußball, Frankreich)



Durchbruch des Jahres: Lando Norris (Formel 1, Vereinigtes Königreich)



Comeback des Jahres: Rory McIlroy (Golf, Großbritannien)



Sportler des Jahres mit Behinderung: Gabriel Araújo (Para-Schwimmen, Brasilien)



Actionsportler des Jahres: Chole Kim (Snowboarden, USA)



Sport für Gut-Auszeichnung: Fútbol Más



Neben diesen Hauptkategorien wurden während der Veranstaltung weitere Sonderpreise angekündigt:



Lebenswerk: Nadia Comaneci



Sportlicher Inspirationspreis: Toni Kroos



Junger Sportler des Jahres: Lamine Yamal



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