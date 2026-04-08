Carlos Alcaraz gibt das Unvermeidliche zu: Er wird bald die Nummer 1 der Welt verlieren

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Carlos Alcaraz feierte einen komfortablen Sieg über Sebastián Báez in seinem Eröffnungsspiel beim Monte-Carlo Masters mit 6:1, 6:3 und war optimistisch mit seinem Niveau ("Ich habe mich selbst mit dem Niveau überrascht. Ich dachte, ich würde ein bisschen schlechter spielen"). Alcaraz ist auch froh, wieder auf Sand zurückzukehren, was seine bevorzugte Oberfläche war: Letztes Jahr gewann er drei Titel auf Sand (Monte-Carlo, Rom, Roland Garros) und erreichte ein Finale in Barcelona, eine Bilanz von 22-1 im Jahr 2025.

Der Nachteil, letztes Jahr so dominant zu sein, einschließlich des dramatischen Roland-Garros-Finales, das über 5 Stunden dauerte, ist, dass er 4.300 Punkte verteidigen wird, während Jannik Sinner nur 1.950 Punkte verteidigt. Derzeit nur 1.190 Punkte voneinander getrennt, ist es fast unvermeidlich, dass Sinner ihn irgendwann in der ATP-Rangliste überholen wird, vielleicht sogar am Sonntag, falls beide das Finale erreichen und Sinner gewinnt.

Alcaraz versteckte sich nicht vor dieser Tatsache und gab in einem Interview nach dem Spiel mit Báez zu, dass "ich die Nummer 1 der Welt verlieren werde". "Ich weiß nicht, ob es bei diesem Turnier oder [einem anderen] sein wird. Ich verteidige eine Reihe von Punkten, die wirklich schwer zu verteidigen sein werden. Selbst wenn ich sie verteidige, wird Jannik noch ein paar Punkte hinzufügen.

"Ich werde einfach versuchen, mein Bestes zu geben, und mal sehen, was passiert, aber für mich ist die Nummer-1-Position im Moment nicht in meinem Kopf. Ich versuche einfach, mich auf Sandplätzen am besten zu fühlen und schauen wir, wie der Sandschwung läuft."

Sowohl Alcaraz als auch Sinner werden morgen ihre Achtelfinalbegegnungen bestreiten. Alcaraz trifft auf Tomás Martín Etcheverry oder Terence Atmane, und Sinner trifft auf Francisco Cerúndolo oder Tomas Machac, je nach Spiel am Mittwoch.