Wie kann Jannik Sinner im nächsten ATP-Turnier die Weltranglistenerste von Carlos Alcaraz abholen?

HQ

Jannik Sinner verringert schnell den Rückstand auf Carlos Alcaraz um den Weltranglisten-1-Titel, nachdem er das "Sunshine Double" gewonnen hat, indem er Indian Wells und Miami Open in Folge gewonnen hat, wodurch der Rückstand von 3.150 auf 1.190 Punkte verkürzt wurde. Jetzt, mit Beginn der Sandsaison, in der Alcaraz 4.300 Punkte verteidigen wird und Sinner 'nur' 1.950, ist es möglich, dass Sinner schon vor Roland Garros Weltranglistenerste wird.

Die gute Nachricht für Alcaraz ist, dass er garantiert mindestens eine weitere Woche als Weltranglistenerster bleiben wird: Diese Woche ab jetzt ist seine 65. Woche als Weltranglistenerste und wird nächste Woche Sinners Rekord von 66 Wochen einstellen.

Doch das könnte sich bald ändern, wenn Sinner in Monte-Carlo (5.–12. April) gewinnt, wo Alcaraz letztes Jahr gekrönt wurde, während Sinner, der diesen Teil der Saison letztes Jahr wegen einer Sanktion verpasst hat, nur neue Punkte sammeln kann.

Falls sowohl Sinner als auch Alcaraz das Finale erreichen, wird es ein direktes Duell um die Nummer 1 der Welt: Wenn Alcaraz gewinnt, behält er die Auszeichnung, aber wenn Sinner gewinnt, wird er die neue Nummer 1 der Welt sein.

Jetzt hat Sinner 12.400 Punkte, wenn er in Monaco gewinnt, hat er 13.400 Punkte. Selbst wenn Alcaraz das Finale erreicht, würden 350 Punkte von seinem Konto abgezogen werden: von 13.590 jetzt auf 13.240 Punkte.