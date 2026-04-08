Vorschau auf die letzten 32 der Monte-Carlo Masters, alle Spiele am Mittwoch

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Die Monte-Carlo Masters gehen am Mittwoch, den 8. April, während der Tennis-Sandsaison weiter, mit heute 12 Spielen im Teil der letzten 32, um zu entscheiden, wer morgen zu Alcaraz, Sinner, De Miñaur und Bublik stoßen wird.

Zu den heutigen Matches gehören Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Daniil Medvedev oder Felix Auger-Aliassime, die dieses Jahr ihr Sanddebüt geben. Dies ist die Spielreihenfolge der Masters 1.000 in Monaco:

Monte-Carlo Masters Runde der 32 am 8. April



Andrey Rublev vs. Zizou Bergs: 11:00 MESZ, 10:00 BST



Daniil Medvedev gegen Matteo Berrettini: 11:00 MESZ, 10:00 BST



Jiri Lehecka gegen Alejandro Tabilo: 11:00 MESZ, 10:00 BST



Francisco Cerúndolo gegen Tomas Machac: 12:10 CEST, 11:10 BST



Cristian Garín gegen Alexander Zverev: 12:10 MESZ, 11:10 BST



Joao Fonseca gegen Arthur Rinderknech: 12:10 MESZ, 11:10 BST



Tomás Martín Etcheverry gegen Terence Atmane: 13:20 CEST, 12:20 BST



Felix Auger-Aliassime gegen Marin Cilic: 13:20 CEST, 12:20 BST



Corentin Moutet gegen Casper Ruud: 13:20 MESZ, 12:20 BST



Flavio Cobolli gegen Alexander Blockx: 14:30 MESZ, 13:30 BST



Lorenzo Musetti gegen Valentin Vacherot: 14:30 MESZ, 13:30 BST



Fábian Marozsán gegen Hubert Hurkacz: 14:30 MESZ, 13:30 BST



Am Donnerstag folgt das Achtelfinale, mit bereits vier qualifizierten Spielern: die topgesetzten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, der fünftgesetzte Alex de Miñaur und der achtgesetzte Alexander Bublik.