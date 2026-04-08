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Vorschau auf die letzten 32 der Monte-Carlo Masters, alle Spiele am Mittwoch
Alcaraz und Sinner haben sich bereits für die dritte Runde qualifiziert, und am Mittwoch haben wir 12 Spiele.
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Die Monte-Carlo Masters gehen am Mittwoch, den 8. April, während der Tennis-Sandsaison weiter, mit heute 12 Spielen im Teil der letzten 32, um zu entscheiden, wer morgen zu Alcaraz, Sinner, De Miñaur und Bublik stoßen wird.
Zu den heutigen Matches gehören Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Daniil Medvedev oder Felix Auger-Aliassime, die dieses Jahr ihr Sanddebüt geben. Dies ist die Spielreihenfolge der Masters 1.000 in Monaco:
Monte-Carlo Masters Runde der 32 am 8. April
- Andrey Rublev vs. Zizou Bergs: 11:00 MESZ, 10:00 BST
- Daniil Medvedev gegen Matteo Berrettini: 11:00 MESZ, 10:00 BST
- Jiri Lehecka gegen Alejandro Tabilo: 11:00 MESZ, 10:00 BST
- Francisco Cerúndolo gegen Tomas Machac: 12:10 CEST, 11:10 BST
- Cristian Garín gegen Alexander Zverev: 12:10 MESZ, 11:10 BST
- Joao Fonseca gegen Arthur Rinderknech: 12:10 MESZ, 11:10 BST
- Tomás Martín Etcheverry gegen Terence Atmane: 13:20 CEST, 12:20 BST
- Felix Auger-Aliassime gegen Marin Cilic: 13:20 CEST, 12:20 BST
- Corentin Moutet gegen Casper Ruud: 13:20 MESZ, 12:20 BST
- Flavio Cobolli gegen Alexander Blockx: 14:30 MESZ, 13:30 BST
- Lorenzo Musetti gegen Valentin Vacherot: 14:30 MESZ, 13:30 BST
- Fábian Marozsán gegen Hubert Hurkacz: 14:30 MESZ, 13:30 BST
Am Donnerstag folgt das Achtelfinale, mit bereits vier qualifizierten Spielern: die topgesetzten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, der fünftgesetzte Alex de Miñaur und der achtgesetzte Alexander Bublik.