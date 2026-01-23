Carlos Alcaraz erreicht einen wahnsinnigen Grand-Slam-Rekord und übertrifft Nadal, Federer oder Djokovic, gleichauf mit Borg
Carlos Alcaraz steht in der vierten Runde der Australian Open, nachdem er Corentin Moutet mit 6:2, 6:4, 6:1 besiegt hat.
Carlos Alcaraz besiegte Corentin Moutet in der dritten Runde der Australian Open und stellte laut ATP einen Rekord mit Björn Borg ein, die meisten Siege in seinen ersten 100 Grand-Slam-Matches. Gestern war Alcaraz' 100. Grand-Slam-Match und sein 87. Grand-Slam-Sieg. Ein Verhältnis von 87 Siegen und 13 Niederlagen in den ersten 100 Grand-Slam-Matches ist wahnsinnig – und nur vom großen Björn Borg in derselben Zahl erreicht – 87-13.
Hinter ihnen in der historischen Rangliste stehen Borgs größter Rivale John McEnroe sowie Rafa Nadal (86-14). Nach ihnen folgten Jimmy Connors und Ken Rosewall (85-15), John Newcombe (84-16) sowie Arthur Ashe und Jim Courier (83-13).
Novak Djokovic, der den Rekord für die meisten Grand-Slam-Einzeltitel im Herrentennis (24) hält, hatte in seinen ersten 100 Grand-Slam-Matches eine Bilanz von 79-21; Roger Federer stand bei 80-20 und Jannik Snner, dessen 100. Grand-Slam-Match im letzten Jahr das Wimbledon-Finale war, bei dem er Alcaraz gewann, stand zu diesem Zeitpunkt bei 81-19.
Alcaraz und Sinner haben sich 2024 und 2025 jeden Grand-Slam-Titel zu gleichen Teilen geteilt und bleiben Favoriten für ein weiteres Finale am 1. Februar, aber es gibt noch viele Runden: Alcaraz trifft irgendwann am Sonntag auf Tommy Paul, während Sinner am Freitagnachmittag sein drittes Rundenspiel gegen Eliot Spizzirri bestreitet.