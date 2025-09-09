Carlos Alcaraz erklärt, wie er Jannik Sinner vor dem US-Open-Finale studierte

HQ

Carlos Alcaraz übertraf mit seinem Sieg über Jannik Sinner im Finale der US Open am Sonntag selbst die optimistischsten Erwartungen. Er verlor nur einen Satz und war in jeder Hinsicht haushoch überlegen, unter anderem durchbrach er fünfmal den Aufschlag von Sinner (Sinner nur einmal). Zwei Monate zuvor hatte Sinner Alcaraz im Finale der US Open besiegt. Der Spanier machte sich mit seinem Team an die Arbeit.

In seiner Pressekonferenz nach dem Spiel am Sonntag wurde Alcaraz nach seinem Spielstil gefragt: "Ich habe mit meinen Trainern gesprochen, und wir haben das Wimbledon-Finale gesehen, und ja, wir haben darüber gesprochen, was wir in diesem Spiel besser gemacht hätten, nur für den Fall, dass ich ein anderes Mal gegen ihn antrete."

Konkret sprach er über seine Vielfalt: "Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Platz alles kann, um ehrlich zu sein: Slices, Dropshots, Topspin, Flat" und weniger Fehler zu machen.

Für Alcaraz war es der Zeitpunkt, sich zu beweisen, nachdem er in Wimbledon überwältigt worden war (sie spielten zwischendurch beim Finale in Cincinnati wieder, aber Sinner war an diesem Tag krank). "Ich wollte einfach die richtigen Dinge tun. Wenn ich die richtigen Dinge tue und er ein unglaubliches Match spielt und dich schlägt, ist das in Ordnung, aber zumindest hast du die richtigen Dinge getan."

Am Ende lief es gut für Alcaraz, und nun liegt es an Sinner, sein Spiel zu verbessern, um "weniger berechenbar" zu sein.

Alcaraz und Sinner könnten in einem Monat erneut aufeinandertreffen, wenn beide das Finale der Shanghai Masters erreichen.