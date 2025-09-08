Jannik Sinner ist bereit, einige Matches zu verlieren, wenn es bedeutet, "weniger berechenbar" zu sein

HQ

Jannik Sinner wurde im Finale der US Open von Carlos Alcaraz überwältigt und verlor die Nummer 1 der Welt an den Spanier. Obwohl Alcaraz letztes Jahr um diese Zeit unaufhaltsam schien und Carlos Anfang des Sommers in Wimbledon besiegte, dominiert er immer noch über Sinner, 10 Siege für den Spanier gegenüber 5 Siegen für den Italiener. In diesem Jahr schlug Jannik Carlos nur in Wimbledon, während Carlos Jannik in New York, Paris, Rom und Cincinnati besiegte (damals war Sinner allerdings krank).

Jannik Sinner hatte kein Problem damit, Alcaraz Anerkennung zu zollen und gab zu, dass er bei der Siegerehrung besser war als er. Später auf der Pressekonferenz fand Sinner heraus, warum Alcaraz ihn geschlagen hat: Er war kreativer im Spiel und probierte mehr Dinge aus, während Sinner "sehr berechenbar" war.

"Er hat viele Dinge gemacht, er hat das Spiel verändert. Das ist auch seine Art zu spielen. Jetzt liegt es an mir, ob ich Änderungen vornehmen möchte oder nicht. Daran werden wir definitiv arbeiten. Ich versuche, besser auf das nächste Spiel vorbereitet zu sein, das ich gegen ihn spielen werde."

Sinner führte aus: Er kam souverän ins Finale (verlor nur zwei Sätze vor dem Finale), machte aber immer das Gleiche, um ein Beispiel zu nennen: Er machte im Turnier keinen einzigen Aufschlag-Volley und benutzte nicht viele Drop-Shots. Mit dem Rest könnte sein kraftvoller Aufschlag reichen, aber nicht gegen Carlos.

Während Sinner normalerweise konstanter war und Alcaraz mehr Höhen und Höhen hatte, weiß Sinner, dass er einige Risiken eingehen muss, wenn er Alcaraz auf seinem besten Niveau einholen will. "Ich werde versuchen, von jetzt an vielleicht sogar einige Matches zu verlieren, aber ich versuche, einige Veränderungen vorzunehmen, versuche, als Spielerin ein bisschen unberechenbarer zu sein, denn ich denke, das ist es, was ich tun muss, zu versuchen, eine bessere Tennisspielerin zu werden. Am Ende des Tages ist das mein Hauptziel."

Als an Nummer eins und zwei gesetzte Spieler könnten Alcaraz und Sinner beim Finale der Shanghai Open am 12. Oktober wieder aufeinandertreffen, wo Jannik 1.000 Punkte verteidigen wird, während Alcaraz nur 200 Punkte verteidigen wird, sodass er den Abstand im ATP-Ranking vergrößern könnte.