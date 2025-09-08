Carlos Alcaraz holt sich im Finale der US Open die Nummer 1 der Welt gegen Sinner zurück

HQ

Carlos Alcaraz kehrt an die Spitze des ATP-Rankings zurück, nachdem er Jannik Sinner im Finale der US Open mit 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 besiegt hat. Alcaraz war im September 2023 zum letzten Mal die Nummer 1 der Welt, wo er den Titel an Djokovic verlor. Dann kam Jannik Sinner, und der Italiener schien nicht mehr zu stoppen, 65 Wochen an der Spitze des Rankings. Nur Alcaraz schien stark genug, um es zu stoppen.

Nach dem dominanten Wimbledon-Finale und der knappen Niederlage in Roland Garros (fünf Sätze im Tiebreak) würde man sagen, Sinner war in New York der Favorit. Doch der Italiener machte viele ungewöhnliche Fehler, die Alcaraz nicht verzeihte. Erst im zweiten Satz ging Sinner in Führung, doch die Überlegenheit des Spaniers war unbestritten: Doppelt die Winner, 10 Asse gegen 2, 4 Doppelfehler für Sinner vs. 0 für Alcaraz, der Sinners Aufschlag fünfmal durchbrach.

Für den erst 22-jährigen Alcaraz ist es der sechste Grand Slam. Es war im Jahr 2022, als er seinen ersten US Open und Major-Titel gewann und damit die jüngste Nummer 1 der Welt aller Zeiten wurde. Er hat zwei Wimbledon-Titel und zwei Roland-Garros-Titel gewonnen.

Es ist klar, dass Alcaraz und Sinner die nächste große Rivalität im Tennis tragen werden, aber wenn es vor einem Monat noch viel besser für den Italiener aussah, ist es jetzt Alcaraz, der sich im direkten Vergleich auf 10:5 verbessert und gleichzeitig ein sechstes Major gegen den vier Titel von Sinner (der zwei Jahre älter ist) hinzufügt.