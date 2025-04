HQ

Carlo Ancelotti ist Italiener, wie die aktuelle Nummer 1 der Tenniswelt, Jannik Sinner. Aber nachdem er viele Jahre in Spanien gelebt hat, muss er die Leidenschaft der Spanier für Carlos Alcaraz eingeholt haben, denn er zitierte ihn am Dienstag in der Pressekonferenz vor dem heutigen Champions-League-Spiel gegen Arsenal.

"Wir wollen versuchen, unsere Einstellung zu ändern und eine solide Leistung zu zeigen. Mit dem Kopf, dem Herzen und dem Mut. Wie Alcaraz sagt", heißt es auf der Website von Real Madrid. Aber das ist nicht wirklich das, was er gesagt hat: "Mit Herz, Kopf und "cojones " (Eiern) hat er wirklich gesagt.

Ancelotti hat ein ziemlich schlechtes Wort für den üblichen Standard verwendet (zum Glück wird die UEFA nicht von Mohammed Ben Sulayem regiert), das ist eigentlich ein Motto, das der Großvater des jungen Tennisstars zu sagen pflegte.

Kurz nach der Pressekonferenz von Ancelotti spielte und gewann Alcaraz sein Auftaktspiel beim TurnierConde de Godó in Barcelona, und dort erfuhr er, dass der Trainer von Real Madrid ihn zitiert habe. "Ich freue mich, dass das Motto meines Großvaters ein solches Niveau erreicht hat. Wenn sie gewinnen, wird es deswegen sein", scherzte er. Der Tennisspieler, der als Real Madrid bekannt ist, sagte, dass er "einer von denen ist, die daran glauben. Als echter Real Madrid-Fan glaube ich immer an ein Comeback" (via AS).

Das Spiel zwischen Real Madrid und Arsenal wird heute Abend um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ angepfiffen.