Mit noch vier Monaten bis zum Start der Weltmeisterschaft vertrauen einige Nationen ihren Nationaltrainern, dass sie auch nach dem Turnier bei ihnen bleiben. Gestern berichteten wir, dass Thomas Tuchels Vertrag als englischer Nationaltrainer bis 2028 verlängert wurde, nach der nächsten UEFA Europa, und nun kommen Berichte aus Brasilien, dass Carlo Ancelottil einen neuen Vertrag bis 2030 haben wird.

Der italienische Trainer verließ Real Madrid am Ende der letzten Saison und erfüllte seinen Traum, die am meisten dekorierte Nation der Geschichte zu trainieren, hatte aber kürzlich Schwierigkeiten, konstante und gute Ergebnisse zu erzielen. Schon bevor sie ihre Leistung bei der Weltmeisterschaft sehen, berichtet The Athletic, dass nur noch "wenige administrative Formalitäten" noch übrig sind, bevor Ancelotti einen neuen Vertrag mit Seleção bis 2030 unterschreibt, einschließlich der Weltmeisterschaft in jenem Jahr, die in Spanien, Portugal und Marokko stattfindet.

Brasilien wird sein WM-Debüt genau in vier Monaten geben, am 13. Juni gegen Marokko. Ancelotti wird 70 Jahre alt sein, wenn die Weltmeisterschaft 2030 stattfindet.