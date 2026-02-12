HQ

Der Fußballverband hat großes Vertrauen in ihren Trainer Thomas Tuchel, da sie gerade eine Vertragsverlängerung angekündigt haben, die bis 2028 gilt, einschließlich der diesjährigen UEFA-Europa. Der deutsche Trainer, der 2021 mit Chelsea die Champions League gewann, erhielt einen 18-Monats-Vertrag, der nach der WM in diesem Sommer ausläuft.

Der FA hat jedoch beschlossen, ihm sein Vertrauen zu zeigen, nachdem Tuchel erklärt hatte, dass er bereit sei, weiterzumachen. "Ich bin sehr glücklich und stolz, meine Zeit bei England zu verlängern", sagte Tuchel.

"Es ist niemandem ein Geheimnis, dass ich jede Minute bisher mit meinen Spielern und Trainern geliebt habe, und ich kann es kaum erwarten, sie zur Weltmeisterschaft zu führen. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, und wir werden unser Bestes tun, um das Land stolz zu machen."

Tuchel wird daran arbeiten, England eine zweite Weltmeisterschaft zu bringen, sechzig Jahre nach ihrem einzigen WM-Titel 1966, und beginnt in der Gruppenphase gegen Kroatien, Ghana und Panama.

Laut FA-CEO Mark Bullingham, Tuchel "war die richtige Person für den Job, als er zu uns für die Weltmeisterschaft stieß, und hat seinen Ruf in den Qualifikationen nur gestärkt.

"Es gibt einfach keinen besseren Kandidaten im Weltfußball. Mit seiner Erfahrung im großen Spiel, seinem Wissen und seiner Leidenschaft gibt er dem Kader die bestmöglichen Erfolgschancen – diesen Sommer und mit der einmaligen Europameisterschaft, die in zwei Jahren an diesen Ufern stattfindet."

Stimmen Sie zu, dass der FA Tuchel einen neuen Vertrag gibt, der bis 2028 läuft, noch bevor Englands Leistung bei der Weltmeisterschaft 2026 gesehen wurde?