Capcom wird das Marketing von Street Fighter 6 mit der Veröffentlichung des Street Fighter-Films stärken

Während wir dank des Capcom Spotlights dieser Woche mehr über Alex' bevorstehende Ankunft in Street Fighter 6 erfahren werden, bleiben die Fans vor dem Sommer nur noch Ingrid... Und für den Rest des Jahres?

Nun, nicht ganz. Diese Fans freuen sich auch auf den Street Fighter-Film, der am 16. Oktober weltweit in Kinos läuft (schaut euch unten den ersten Teaser an und lernt hier die Besetzung kennen), und es wurde nun bestätigt, dass Capcom den Awareness-Boost natürlich nutzen wird, um mehr Leute zum Spielen zu bewegen.

Wie? Es ist nicht klar, aber man könnte definitiv einige eigene Outfits und andere kosmetische Anspielungen auf den Film erwarten, aber vorerst antworteten sie in ihrer neuesten Finanz-Frage-und-Antwort-Frage, ob der Realfilm einen positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen der Reihe haben würde:

"Wir beabsichtigen, die Verkaufsmöglichkeiten zu erweitern, indem wir Marketinginitiativen mit der Veröffentlichung des Films in Einklang bringen."

Wie erwarten Sie diese "Marketinginitiativen"? Und erwartest du, dass der angebliche Street Fighter 6 Year 4 Character Pass (der angeblich Q, Makoto, Menat und Vega zum Kader hinzufügt) kurz davor startet?