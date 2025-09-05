News
Street Fighter
Street Fighter-Film: Premierentermin und vollständige Besetzung bestätigt
Der Film befindet sich derzeit in Produktion und soll im kommenden Oktober in die Kinos kommen.
Wir wissen jetzt endlich, wann wir damit rechnen können, den Street Fighter Film in den Kinos zu sehen. Der Film, der von Steven E. de Souza geschrieben und inszeniert wird, wird bereits am 16. Oktober 2026 Premiere haben und ist nun in Produktion gegangen, was bedeutet, dass die Dreharbeiten im Gange sind.
In Übereinstimmung mit diesen Informationen wurde auch die vollständige Besetzung des Films bekannt gegeben, wobei die folgenden Schauspieler die folgenden ikonischen Charaktere spielen werden.
- Andrew Koji als Ryu
- Noah Centineo als Ken
- Callina Liang als Chun-Li
- Cody Rhodes als Guile
- Orville Peck als Vega
- 50 Cent als Balrog
- Jason Momoa als Blanka
- Vidyut Jammwal als Dhalsim
- Olivier Richters als Zangief
- Hirooki Goto als E. Honda
- David Dastmalchian als M. Bison
- Roman regiert als Akuma
- Andrew Schulz als Dan Hibiki
- Eric Andre als Don Sauvage
- Mel Jarnson als Cammy
- Rayna Vallandingham als Juli
- Alexander Volkanovski als Joe
Freust du dich schon auf den Street Fighter Film?