Street Fighter-Film: Premierentermin und vollständige Besetzung bestätigt

Wir wissen jetzt endlich, wann wir damit rechnen können, den Street Fighter Film in den Kinos zu sehen. Der Film, der von Steven E. de Souza geschrieben und inszeniert wird, wird bereits am 16. Oktober 2026 Premiere haben und ist nun in Produktion gegangen, was bedeutet, dass die Dreharbeiten im Gange sind.

In Übereinstimmung mit diesen Informationen wurde auch die vollständige Besetzung des Films bekannt gegeben, wobei die folgenden Schauspieler die folgenden ikonischen Charaktere spielen werden.



Andrew Koji als Ryu



Noah Centineo als Ken



Callina Liang als Chun-Li



Cody Rhodes als Guile



Orville Peck als Vega



50 Cent als Balrog



Jason Momoa als Blanka



Vidyut Jammwal als Dhalsim



Olivier Richters als Zangief



Hirooki Goto als E. Honda



David Dastmalchian als M. Bison



Roman regiert als Akuma



Andrew Schulz als Dan Hibiki



Eric Andre als Don Sauvage



Mel Jarnson als Cammy



Rayna Vallandingham als Juli



Alexander Volkanovski als Joe



Freust du dich schon auf den Street Fighter Film?