Alex kommt im frühen Frühling nach Street Fighter 6

Capcom hat bereits bestätigt, welche Charaktere in Street Fighter 6 im Rahmen von Year 3 des beliebten Spiels erscheinen werden, was bedeutet, dass es keine Überraschung war, den Trailer von Alex zu sehen.

Der ikonische Kämpfer wird im frühen Frühjahr als dritte Ergänzung zum Year 3 Character Pass zu Street Fighter 6 stoßen. Fans können ihn auch separat mit Fighter Coins erwerben, aber wenn du bereits das Pass besitzt, das Zugriff auf Sagat und C. Viper bietet, kannst du Alex bald ebenfalls in die Praxis umsetzen.

Viel mehr wird uns derzeit nicht viel über die Einführung von Alex in Street Fighter 6 erfahren, aber wir wissen, dass ihm Ingrid folgt, der irgendwann im späten Frühling im Spiel debütieren wird, um Year 3 der Charakterergänzungen abzurunden.