Capcom kündigt die Präsentation für diese Woche an, die mit Mega Man, Street Fighter, Pragmata und mehr gefüllt ist

Es fühlt sich an, als gäbe es gerade eine Flut von Gaming-Events, mit jeder Woche etwas Neues zu sehen. Erst heute haben wir Nintendos Indie World-Übertragung genossen, und nun hat Capcom angekündigt, dass es nach dem Start von Resident Evil Requiem bereit für ein umfassenderes Capcom Spotlight ist.

Diese wird am 5. März um 22:00 Uhr GMT ausgestrahlt und hat eine Laufzeit von 35 Minuten. In dieser Zeit können wir uns die folgenden Titel anschauen – und hoffentlich auch einige Überraschungen:



Mega Man Doppelübersteuerung



Mega Man Star Force Vermächtnissammlung



Monster Hunter Geschichten 3: Verdrehte Reflexion



Pragmata



Street Fighter 6



Was Street Fighter 6 angeht, werden wir wahrscheinlich Alex sehen, der am 17. März zum Ensemble hinzugefügt wird, aber es ist nicht unmöglich, dass wir auch mehr darüber erfahren, was in Arbeit ist. Mega Man: Dual Override wurde letztes Jahr bei den Game Awards angekündigt und ist der nächste Teil der regulären Mega Man-Saga, bei dem Capcom einen Wettbewerb unter Fans veranstaltete, die Robot Masters für das Abenteuer erschaffen durften, über das wir bereits zuvor berichtet haben. Wir werden wahrscheinlich den Gewinner sehen und vielleicht ein etwas spezifischeres Startfenster bekommen als nur 2027.