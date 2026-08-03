Capcom arbeitet an einem "Hard Mode" für Dragon's Dogma 2

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In ein paar Monaten wird Capcom versuchen, Spieler wieder in die Welt von Dragon's Dogma 2 einzuladen, da das RPG mit einer großen neuen Kollektion von Inhalten namens Dark Arisen erweitert wird, während der Titel auch sein Debüt auf der Nintendo Switch 2 feiert. Diese Erweiterung bringt neue Story-Inhalte, Dungeons und Verbesserungen aus dem Basisspiel – alles für rund 25 Stunden zusätzlichen Inhalt, die im neunten des Monats als Capcoms großes Angebot debütieren werden.

Da dieser Fortschritt immer näher rückt, teilt Capcom weiterhin immer mehr Informationen über Dragon's Dogma 2, wobei ein Q&A-Beitrag des Entwicklerteams auf der Steam-Seite des Spiels geteilt wird und eine Fülle geplanter Features hervorhebt.

Mitten in diesem Q&A gab es eine kurze Enthüllung eines weiteren wichtigen und wichtigen Features, das Capcom bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht hervorgehoben hatte. Dragon's Dogma 2 wird bald einen "Hard Mode" erhalten, der " eine befriedigende Herausforderung für erfahrene Spieler bietet, deren Werte das Level-Cap erreicht haben oder sich dem Level-Cap nähern", wie Regisseur Kento Kinoshita bestätigt.

Der Hard Mode wurde bestätigt, als das Entwicklerteam nach der Schwierigkeit der Dark Arisen-Inhalte befragt wurde, woraufhin Kinoshita ebenfalls erklärte: "Selbst im Normalmodus steigt der Schwierigkeitsgrad allmählich an, während die Spieler durch die Erweiterungen kommen, wobei die Gegnerbegegnungen unterwegs immer herausfordernder werden. Wenn die Spieler die mittleren und späteren Phasen des Inhalts erreichen, haben wir es so ausbalanciert, dass selbst diejenigen, die bereits das Wertelimit erreicht haben, noch eine bedeutende Herausforderung genießen können."

Produzent Naoto Oyama hat das auch etwas angesprochen und erklärt, dass die Startstufe für den Bereich Lost Rites 20 beträgt, während die Startstufe von Forsaken Dominion 40 beträgt. Diese Level-Basislinien gelten jedoch "nur für den Anfang jedes Inhalts", denn "je weiter die Spieler voranschreiten, desto größer wird die Herausforderung und beide Erlebnisse werden immer anspruchsvoller." Oyama enthüllte sogar, dass "Spieler sie auch unter dem empfohlenen Level herausfordern können", indem sie Brant einfach in der Taverne in Vernworth besuchen, Auch wenn dies Referenzpunkte sind, die jeden Bereich handhabbarer machen.

Was den Hard Mode betrifft, gab Oyama einen Teaser, wann wir das nächste Mal mehr Informationen über den Modus hören werden, und sagte: "Bitte bleiben Sie dran für weitere Updates zu den Details des Hard Mode und zum Veröffentlichungsfenster."