Dragon's Dogma 2: Dark Arisen fügt etwa 25 Stunden neuer Inhalte für Spieler hinzu

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Seit Dragon's Dogma 2 erstmals 2024 veröffentlicht wurde, arbeitet Capcom intensiv an der Entwicklung der Erweiterung Dark Arisen. Mit einer neuen verschneiten Region in Norgan, wiederholbaren Dungeons und einer Hack-and-Slash-Kampfschleife steht in dieser Erweiterung viel an, die am 9. Oktober erscheint.

Laut dem Produzenten des Spiels, Naoto Oyama, gibt es insgesamt etwa 25 Stunden Inhalt zu entdecken in Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. Oyama sagte zu Automaton, dass "die neue Geschichte in einer neuen Region namens Norgan spielt. Wir erwarten, dass die Spieler etwa 15 bis 20 Stunden damit verbringen, dieses Szenario abzuschließen. Zusätzlich werden zwölf einzigartige Dungeons zum Basisspiel hinzugefügt. Jeder Dungeon ist so konzipiert, dass er etwa 30 Minuten bis eine Stunde zum Abschließen benötigt. Mit insgesamt zwölf davon sind wir überzeugt, dass Spieler mit dieser Erweiterung mehr als 25 Stunden zusätzliche Inhalte genießen können."

Es gibt auch viele Änderungen an den Kernkonzepten, die in Dragon's Dogma 2 s Kernerfahrung präsentiert werden. Spielleiter Kento Kinoshita erklärte, dass Entscheidungen der Entwickler, "die dazu gedacht waren, das Gefühl eines 'realistischen Abenteuers' im Spiel zu verstärken, von den Spielern als Unannehmlichkeiten wahrgenommen wurden."

Daher wird die Veröffentlichung von Dragon's Dogma 2: Dark Arisen fast als Geste des guten Willens gesehen wie als eine Erweiterung voller neuer Inhalte. Durch die Kombination von Fan-Feedback und einer neuen Geschichte und Region zum Erkunden ist Dark Arisen eine Möglichkeit, Fans zurückzugewinnen, die vom ursprünglichen Erlebnis zum Start enttäuscht waren.