Dragon's Dogma 2 Dark Arisen bringt neue Story-Inhalte, Dungeons und viel Feedback aus dem Grundspiel

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Dragon's Dogma 2 Dark Arisen führt uns in die zugefrorene Region Norgen. Wir kennen diese DLC-Erweiterung für Capcoms RPG-Fortsetzung von 2024 schon seit einiger Zeit, aber dank des neuesten Capcom Spotlights haben wir viele neue Details zu Dark Arisen.

Harte Prüfungen erwarten uns in Norgen, wo wir uns wolligen, yetiähnlichen Kreaturen, eisbewaffneten Drachen und mehr stellen werden. Eine neue Story-Kampagne gibt den Spielern die Möglichkeit, die Region zu erkunden und in die Geheimnisse einzutauchen. Wir sind auf der Jagd nach einem gefallenen Drachen, wie in der Schlüsselzeichnung von Dark Arisen gezeigt. Auf dieser Suche treffen wir Eir, eine geheimnisvolle Frau auf der Suche nach dem Drachen. Neben der Geschichte gibt es auch viele andere Inhalte. 12 wiederspielbare Dungeons, einzigartige neue Waffen und Rüstungen mit entsprechenden Fähigkeiten sowie ein Relikt-Expeditionssystem, das dir hilft, die beste Ausrüstung zu finden.

Darüber hinaus wurden einige neue Funktionen im Charaktereditor hinzugefügt, und viele Optimierungs- und Verbesserungen der Lebensqualität wurden als Teil des Capcom-Feedbacks für das Hauptspiel integriert. Hoffentlich verschafft uns das die definitive Dragon's Dogma 2 Erfahrung, wenn es am 9. Oktober erscheint.