Call of Duty: Modern Warfare III - Kampagnen-Impressionen: Sprachlos

Ich habe bereits meine Vorbehalte und Bedenken gegenüber diesem Spiel als Ganzes geteilt, als Teil einiger Eindrücke nach dem Auschecken der Beta für Call of Duty: Modern Warfare III. Dies ist ein Spiel, zumindest im Multiplayer-Sinne, das auf Nostalgie setzt, wie wir es noch nie in der Serie gesehen haben. Es besteht ausschließlich aus neu erstellten Karten aus dem brillanten 2009 Modern Warfare 2 und bringt obendrein aufgrund seiner Parität mit dem 2022er Modern Warfare II anscheinend nicht so viele neue Waffen mit, da die meisten aus dem letztjährigen Teil stammen. Unnötig zu erwähnen, dass die unzähligen Gerüchte und Berichte, die darauf hindeuteten, dass das diesjährige Call of Duty eine Premium-Erweiterung für das letztjährige Spiel sein sollte, jetzt immer offensichtlicher erscheinen als damals, als Modern Warfare III der Welt am Ende des Sommers enthüllt wurde.

Dieser Designstil bedeutet auch, dass ein enormer Druck auf die Zombies und die Kampagne ausgeübt wird. Wie beim Multiplayer werden wir uns mehr Gedanken zu den Zombies machen, wenn er nächste Woche im Rahmen der vollständigen Veröffentlichung erscheint, aber Activision hat sich erneut entschieden, die Kampagne frühzeitig in die Hände der Fans zu legen und ihnen gnädigerweise acht Tage Zeit zu geben, um sie vor der vollständigen Veröffentlichung zu bearbeiten. Für eine Kampagne in voller Größe ist das eine ziemlich freundliche Zeitspanne, aber in Modern Warfare III hätte Activision uns stattdessen drei Tage Early Access geben können, denn diese Geschichte ist eine der kürzesten bis heute und wohl der Tiefpunkt in der gesamten Call of Duty -Serie. Als fast 20-jähriger Veteran der Serie macht mich das unermesslich enttäuscht und frustriert.

Abgesehen von der Tatsache, dass Call of Duty selbst zu einem UI- und Barrierefreiheits-Albtraum geworden ist, mit einer Startsequenz, die selbst Makarov um Gnade bitten würde, ist diese Kampagne einer der größten Schritte zurück für die Serie. Die actiongeladene Erzählung, die Call of Duty-Geschichten immer wie einen Actionfilm wirken ließ, wurde stattdessen durch das ersetzt, was man am besten als Warzone Zombies beschreiben kann. Die viel gepriesenen offenen Kampfmissionen sind schlicht und ergreifend eine Farce. Es ist eine ausgefallene Art zu sagen, dass eine Mission in einer kleinen Sandbox stattfindet, die oft ein Ort von einer Warzone oder Multiplayer-Karte ist. Hier hast du reguläre Ziele, aber jetzt hast du die Möglichkeit, sie zu erkunden und zu erfüllen, wie du es für richtig hältst. Als ich von diesem Plan hörte, hoffte ich, dass er den offenen Orten von Rebellion ähneln würde, die in den Sniper Elite-Spielen verwendet werden, aber davon ist er weit entfernt.

Die Ziele sind meistens "zerstöre dieses Ding" oder "interagiere mit diesem Ding", es gibt kaum größere Standardsituationen, die Michael Bay die Kinnlade herunterklappen lassen würden, es sei denn, du hast die Kreativität und das Interesse, sie selbst zu erschaffen. Hinzu kommt, dass das eigentliche Ziel einer Mission 10 Minuten dauern kann, es sei denn, du hast den Wunsch, jeden dieser Mini-Sandkästen zu erkunden, um neue Waffenbaupläne für die Kampagne zu finden. Diese Gerüchte, dass man diese Geschichte in vier Stunden durchspielen kann, sind absolut richtig, und wenn man bedenkt, wie es um die ehrlich gesagt miserablen Plünderungsoptionen bestellt ist (die in einer Call of Duty-Kampagne sowieso nichts zu suchen haben), möchte ich die Mission schneller verlassen, als sie weiter zu erkunden.

Und dann ist da noch die Gegner-KI. Ich habe viel Call of Duty gespielt und für mich ist es ein Ritual, jede neue Geschichte von Anfang an auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Normalerweise bedeutet dies manchmal eine geringfügig herausfordernde Erfahrung, aber in Modern Warfare III fühlt es sich an, als hätten die Feinde keine Ahnung, was sie tun. Sie stehen in offenen Bereichen still und schießen wie Gargoyles auf dich, sie sind ungenau und dumm, und selbst wenn du etwas Wildes tust und die Aufmerksamkeit des gesamten Sandbox-Levels auf dich ziehst, tun sie kaum etwas, um zu reagieren, außer wie Zombies auf dich zuzusprinten. Nochmals, das fühlt sich nicht wie eine Call of Duty-Kampagne an, es fühlt sich an wie eine Warzone-Kampagne, und damit bekommt man nicht die brutale Gegner-KI, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, sondern die dumme und ehrlich gesagt unbequeme Gegner-KI.

Dies wird auch nicht durch die ehrlich gesagt miserablen Stealth-Missionen unterstützt, die im Grunde ein automatisches Fehlersystem haben, wenn man von Feinden entdeckt wird. Im Gegensatz zu allen anderen Missionen werden dich die Feinde in diesen Missionen mit einer Genauigkeit und einem Vorurteil niederschießen, die die Schummler-Community von Verdansk neidisch machen würden.

Aber zumindest macht die Erzählung Lust, weiterzumachen, oder? Eine Art. Die Handlung ist nicht schrecklich, aber sie wird von jedem anderen Teil dieser Kampagne so stark zurückgehalten, dass ich unmöglich von einem Highlight sprechen kann. Die Geschichte scheint nur am Anfang und Ende eines Levels voranzuschreiten, und dann in den Zwischensequenzen dazwischen. Alles, was du in den offenen Kampfmissionen tust, ist eher ein Mittel zum Zweck als ein erzählerischer Antrieb, und Activision scheint sich nicht darum zu kümmern. Und da die Call of Duty-Handlung zu diesem Zeitpunkt Jahre in der Entwicklung ist, mit narrativen Beats, die in früheren Staffeln früherer Titel erforscht wurden, gibt es Elemente dieser Geschichte, die für niemanden außer den eifrigsten Call of Duty-Fans Sinn ergeben werden. So muss es sein, ein teilweiser Marvel-Fan zu sein.

Apropos offene Kampfmissionen: In einer der ersten Missionen bestand die Aufgabe darin, drei Hubschrauber zu zerstören, die über eine Karte verteilt waren. Innerhalb von fünf Minuten nach der Erkundung fand ich eine Tarnkappenbomber-Killstreak, die versteckt war, und machte mich daran, die äußerst wirkungsvolle Killstreak über das gesamte Level und auf einen Weg zu zielen, um zwei der Hubschrauber auf einmal zu zerstören. Es hat funktioniert. Für mich sagt das absolut alles, was man darüber sagen muss, wie Activision diese Kampagne und diese offenen Kampfmissionen aufgebaut und gestaltet hat.

Als ob das alles noch nicht genug wäre, hat das Spiel sogar eine Vielzahl von Performance- und Bug-Problemen. Ich habe eine Vielzahl von visuellen Fehlern gesehen, die die Immersion massiv beeinträchtigt haben, hatte ein paar verschiedene Abstürze aus dem einen oder anderen Grund und habe sogar ganze Zwischensequenzen durchgestanden, in denen der Ton nicht abgespielt wurde. Es ist bemerkenswert, dass eine Marke mit der finanziellen Unterstützung von Call of Duty uns nicht einmal eine Erfahrung bieten kann, die grundsätzlich funktioniert.

Dies ist für mich kein neuer Teil der Call of Duty-Serie, es ist ein nachträglicher Einfall. Es hätte bestenfalls ein Premium-DLC für das letztjährige Spiel sein sollen, denn die schlechte Implementierung von PlayStation Trophies, die Art und Weise, wie die Erfolge auf Xbox aufgelistet sind, die Tatsache, dass Sie rund 250 GB leeren Speicherplatz auf Ihrem Gerät benötigen, um nicht nur das diesjährige Spiel herunterzuladen, sondern auch den Titel des letzten Jahres zu behalten (aber nicht Modern Warfare von 2019) auch heruntergeladen, fühlt sich für mich alles an diesem Spiel falsch an.

Die Macht der Nostalgie kann dieses Spiel nicht davor bewahren, mit 60 Pfund bewertet zu werden, und Activision sollte sich schämen, es zu diesem Preis zu verkaufen. Wenn Ubisoft nicht der Meinung war, dass Assassin's Creed Mirage den vollen Preis von £ 60 kosten sollte, obwohl es eine völlig neue offene Welt mit einer interessanten Geschichte und frischen Gameplay-Elementen zu erkunden gilt, ist die Tatsache, dass Activision glaubt, dass dieses Spiel so viel von Ihrem hart verdienten Geld wert ist, lächerlich. Vielleicht werden mich die Zombies massiv überraschen, oder vielleicht wird mich der Multiplayer so mit Erinnerungen an die späten 2000er Jahre quälen, dass ich diese Aussage widerrufen möchte. Aber ich bezweifle das sehr, sehr stark.