Call of Duty: Modern Warfare III Beta-Impressionen: Nostalgie-Action

Ich kann nicht anders, als mich ein wenig zwiegespalten zu fühlen, wenn ich über Call of Duty: Modern Warfare III spreche. Ich bin frustriert, dass es existiert, weil Activision es so aussehen ließ, als hätten wir zwei Jahre Call of Duty: Modern Warfare II, auf die wir uns freuen konnten, bevor wir darauf zurückgingen und stattdessen beschlossen, mit dem jährlichen Veröffentlichungsplan für die Serie mit diesem Spiel fortzufahren. Ebenso ist die Tatsache, dass dieser Titel Call of Duty: Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 so ähnlich ist, etwas, das mich sowohl enttäuscht als auch sehr begeistert. Auf der einen Seite zu sehen, dass so viele recycelte Inhalte (von denen ein Großteil auch in CoDs der Vergangenheit verwendet wurde) zu einem vollen und teuren Preis angeboten werden, macht mich verrückt, aber die Tatsache, dass die Inhalte, die recycelt werden, vielleicht nur die besten Teile von Call of Duty aller Zeiten sind, lindert diese Frustration erheblich. Auf dem Weg in die Beta von Modern Warfare III könnte man sagen, dass ich viel im Kopf hatte.

Aber dieses Spiel hat mich manchmal überrascht. Wo ich fand, dass Modern Warfare II aufgrund seiner niedrigen Time-to-Kill-Werte, die bedeuteten, dass man sehr, sehr konzentriert sein musste, um ein anständiges Spiel zu haben, eine ziemliche Herausforderung war, hat Activision beschlossen, eine Reihe von Änderungen vorzunehmen, die die Art und Weise verändern, wie sich dieses Spiel spielt. Es ist immer noch Call of Duty ohne Frage, aber es ist weniger anspruchsvoll und bestrafend, und es wurden Schritte unternommen, die die überwältigende Natur der Buildcrafting- und Perk-Systeme zu reduzieren scheinen.

Der Gunsmith ist nur einen Schritt weiter als derzeit, der den Benutzern etwas mehr Kreativität ermöglicht und gleichzeitig eine wirklich große Anzahl von Optionen bietet. Das Perk-System hingegen wurde so geändert, dass es sich nicht mehr wie passive Fähigkeiten verhält, die einfach nur intrinsisch zu deinem Charakter passen. Jetzt rüstest du deinen Soldaten mit einer bestimmten Kampfweste, Handschuhen, Stiefeln und so weiter aus, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten bieten. Dies kann eine längere Dauer des taktischen Sprints oder weniger erlittener Fallschaden sein. Dies sind keine großen Vorteile, die das Gameplay drastisch beeinflussen, es sind nur kleine Ergänzungen, die besser zu dem Realismus passen, den die Call of Duty-Welt widerspiegeln möchte, während Sie so spielen können, wie es zu Ihnen passt.

Bevor ich auf die Karten und das Gameplay selbst eingehe, ist es erwähnenswert, dass diese Beta nur einen sehr kurzen Einblick in die Anpassungs- und Fortschrittsoptionen gegeben hat. Einige der zusätzlichen und versprochenen neuen Features in diesem Spiel waren nicht vorhanden, wie z.B. die Aftermarket-Teile, die die Art und Weise, wie eine Waffe funktioniert und verhält, dramatisch beeinflussen können. Es gab Optionen, um mit neuen Killstreaks und Feld-Upgrades herumzuspielen, wie z. B. ein Werkzeug, das Ziele erobern kann, indem man es in der Nähe eines Ziels liegen lässt, und Minen, die über weite Strecken verstreut sind und explodieren, wenn sich Feinde nähern, aber es war bei weitem nicht das volle Angebot, das bei der Veröffentlichung vorhanden sein wird.

Aber wie auch immer, das Feuergefecht. Modern Warfare III fühlt sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich wie Modern Warfare II an, es ist nur etwas langsamer und weniger anspruchsvoll für den Spieler. Die Bewegungs- und Schießsysteme fühlen sich straff und reaktionsschnell an, und die Physik-Engine, die in CoD so viele Jahre lang so beeindruckend war, ist hier wieder fantastisch. Die Durchschlagskraft von Kugeln funktioniert hervorragend, Wurfwaffen fühlen sich präzise an und bewegen sich in dem Winkel, den du von ihnen erwartest, und Sprengstoff hat das Potenzial, großes Chaos anzurichten. Es unterscheidet sich wirklich nicht so sehr von den neuesten Call of Duty-Spielen, aber in meinen Augen ist das eine gute Sache, weil Activision in den letzten Jahren stetig verfeinert hat, was eine hervorragende Call of Duty-Erfahrung ist.

Aber wenn es so ähnlich ist (und wenn Activision ein gewisses Maß an Parität zwischen MWIII und MWII plant), warum sollte man sich dann auf dieses Spiel freuen? Nun, das liegt einzig und allein am Nostalgiefaktor. Bis heute ist Modern Warfare 2 immer noch mein meistgespieltes Call of Duty aller Zeiten, und ich habe unzählige Tage damit verbracht, dieses Spiel in meinen frühen Teenagerjahren zu spielen, also ist es eine sehr aufregende Sache, die ursprüngliche Liste von Karten zu sehen, die dieses Spiel im Shooter-Bereich 2009 unübertroffen und besser als je zuvor gemacht haben. Diese Beta enthielt Skidrow, Favela, and Estate, Favela, and Estate, und jedes ist genau so, wie ich sie immer in Erinnerung hatte. Die Lernkurve, eine neue Karte zu verstehen, ist hier nicht vorhanden, wenn du MW2 gespielt hast, so ähnlich sind sie. Estate sieht immer noch Action, die sich um die Waldhütte dreht, Skidrow dreht sich alles darum, enge Korridore zu navigieren, und Favela ist wohl eine der hektischsten CoD-Karten aller Zeiten. Jedes ist so gut gemacht und kultig und sie werden viele Fans zu diesem Spiel bringen, nur um sich in der Nostalgie zu sonnen, die sie bieten.

Aber selbst mit der Brillanz von Karten wie Highrise, Rust und der Crème de la Crème Terminal, die für das vollständige Spiel geplant sind, kann ich die Tatsache nicht abschütteln, dass sich ein voller Premium-Preis für dieses Spiel schwer zu verdauen anfühlen wird. Mit der Parität, die es mit MWII teilt, einer Kartenliste, die ausschließlich aus neu erstellten Karten aus dem Jahr 2009 besteht, einer Sammlung von Waffen, die MW2-Fans sofort erkennen werden (auch wenn sie unbekannte neue Namen haben) und einer Geschichte, die stark von der ursprünglichen Modern Warfare-Trilogie inspiriert zu sein scheint, gibt es ein sehr reales Gefühl, dass es diesem Spiel an Kreativität und frischen Ergänzungen mangelt.

Wie Sie sehen können, habe ich ohne Frage Bedenken bezüglich dieses Spiels, aber wenn Sie das alles nicht stört, werde ich einfach damit abschließen. Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare III fühlte sich unglaublich straff, ausgefeilt und präzise an und wird zweifellos der nächste Schritt in diesem geschichtsträchtigen und beliebten Action-Franchise sein - auch wenn es sich manchmal zu sehr auf die Vergangenheit stützen könnte, um sich inspirieren zu lassen.