Call of Duty: Black Ops 6 als geheimes Xbox Games Showcase-Spiel bestätigt

Activision mag jetzt Teil der Xbox Game Studios sein, aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen seine Marketingstrategie für Call of Duty ändern wird. Das Unternehmen hat das diesjährige Call of Duty schon seit einiger Zeit angeteasert und es gestern auf eine andere Ebene gebracht. Es dauerte nicht lange, bis Spieler auf der ganzen Welt eine ganze Reihe von Informationen aus diesen kryptischen Nachrichten und Bildern herausholten, also ist es jetzt offiziell.

Treyarch und Activision bestätigen, dass Call of Duty: Black Ops 6 das CoD des Jahres 2024 ist, und erkennen damit auch an, dass es das "geheime" Spiel sein wird, das nach dem Xbox Games Showcase am 9. Juni einen eigenen Stream erhält.

Uns wird nichts anderes gesagt, aber äußerst glaubwürdige Gerüchte behaupten, dass es uns in den Golfkrieg führen wird. Erwarten Sie, in weniger als drei Wochen viel zu lernen.