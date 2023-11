Call of Duty 2024 ist angeblich Call of Duty: Black Ops Gulf War

Es ist über ein Jahr her, dass Leaks den Anschein erweckten, als würde uns das Call of Duty-Spiel 2024 in den Golfkrieg führen. Dies wurde im letzten Sommer bestätigt, als der Schauspieler Luke Charles Stafford einen Facebook-Post löschen musste, nachdem er enthüllt hatte, dass er als Modell für eine Figur namens Ratcliffe im kommenden Spiel Treyarch ausgewählt wurde. Das ist einer der Gründe, warum der heutige Bericht für diejenigen unter euch, die die CoD-Gerüchte genau beobachten, nicht überraschend sein sollte.

Der normalerweise sehr zuverlässige Jez Corden von Windows Central behauptet, dass Call of Duty 2024 tatsächlich ein neues Black Ops-Spiel sein wird, das uns in die frühen 90er Jahre und in den Golfkrieg führt. Er denkt daher, dass Treyarch seiner neuen Namenskonvention folgen wird, indem es das Spiel einfach Call of Duty: Black Ops Gulf War nennt, nachdem es sein vorheriges Spiel Call of Duty: Black Ops Cold War betitelt hat. Tom Henderson von Insider Gaming bestätigt dies.

Die Tatsache, dass die Handlung während des Golfkriegs spielt, bedeutet, dass Treyarch die Geschichte dort fortsetzen könnte, wo sie in Black Ops Cold War aufgehört hat, da der bewaffnete Konflikt zwischen dem Irak und der von den Vereinigten Staaten angeführten Koalition von 1990 bis Anfang 1991 dauerte. Cordens Aussage, dass Call of Duty: Black Ops Gulf War sich auf die CIA konzentrieren wird, macht dies noch wahrscheinlicher.

Und für diejenigen unter Ihnen, die befürchten, dass Call of Duty: Black Ops Gulf War ein überstürztes Spiel wie das diesjährige Call of Duty: Modern Warfare III sein wird: Denken Sie daran, dass Treyarchs Spiel von 2023 auf 2024 verschoben wurde, was bedeutet, dass das Studio und seine Partner vier Jahre lang daran gearbeitet haben, wenn es im nächsten Herbst veröffentlicht wird.