Call of Duty teasert neues Spiel mit kryptischer Botschaft an

HQ

Wir warten immer noch darauf, dass Call of Duty sein nächstes Spiel im Juni richtig enthüllt, aber vorher haben wir einen kryptischen Teaser, den wir versuchen zu entschlüsseln. Es wurde zuerst durchgesickert und dann offiziell auf den Social-Media-Seiten von Call of Duty gepostet, wo wir die Präsidenten von Mount Rushmore mit verbundenen Augen sehen können.

In den Social-Media-Posts gibt es einen Link, der Sie zu einer Webseite führt, die einen kurzen Found-Footage-Film zeigt, in dem Menschen auf Rushmore klettern, um die riesigen Augenbinden anzulegen. Sie tragen Rucksäcke mit einem orangefarbenen Wolfskopf.

Das Thema hier sind die Wahrheitslügen, die Art von Dingen, die ein kantiger Teenager als erstes Tattoo bekommt. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würden wir in diesem kommenden Spiel in einige Geheimnisse eintauchen und uns gleichzeitig in sinnlosen Todeskämpfen gegenseitig erschießen.