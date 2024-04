Xbox Games Showcase am 9. Juni

HQ

Microsoft hat (dankenswerterweise) das genaue Datum und die Uhrzeit für das Xbox Games Showcase in diesem Sommer bestätigt. Die Veranstaltung findet am 9. Juni um 18:00 Uhr BST / 19:00 Uhr MESZ statt, und wie bei der letztjährigen Show wird es eine zweite Präsentation geben, die allerdings etwas geheimer ist.

Die zweite Serie wurde noch nicht explizit bestätigt, aber The Verge merkt an, dass sie sich auf das Spiel Call of Duty aus dem Jahr 2024 beziehen wird, von dem behauptet wird, dass es Black Ops Gulf War ist.

In Bezug auf den Doppelschlag der Shows erklären Microsoft und Xbox: "Dies wird auch unser erster Showcase sein, bei dem wir neben Titeln unserer Drittanbieter auch Spiele aus unserem Portfolio von Studios von Activision, Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios präsentieren."

Was die Show betrifft, so werden die für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplanten großen Veröffentlichungen zweifellos anwesend sein, darunter Indiana Jones and the Great Circle, Avowed und Ara: History Untold, aber zweifellos können wir uns auch auf einige andere Projekte freuen, die in der Vergangenheit angeteasert wurden. wie Fable, die Erweiterung Diablo IV, vielleicht die Erweiterung Starfield Shattered Space und einige andere Goodies aus der letztjährigen Show sowie eine Sammlung von Welcome Indies.

Was erhoffen Sie sich von der diesjährigen Messe?