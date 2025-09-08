HQ

Deutschland ist nach einer 85:58-Niederlage gegen Portugal im Achtelfinale eines der letzten acht Teams bei der EuroBasket 2025, und da Serbien und Frankreich aus dem Weg geräumt sind, sind sie vielleicht die Favoriten auf den Titel... wenn sie es schaffen, am Mittwoch Luka Doncics Slowenien zu schlagen.

Cheftrainer in der Arena Riga in Lettland wird jedoch nicht Álex Mumbrú sein, der angekündigt hat, sich aus gesundheitlichen Gründen für seine Aufgabe als Cheftrainer der Mannschaft zurückzuziehen. "In den letzten Tagen habe ich gemerkt, dass ich körperlich noch nicht bereit bin, die Mannschaft aktiv von der Seitenlinie aus zu coachen. Daher wird Alan Ibrahimagic meine Rolle als Cheftrainer übernehmen", sagte Mumbrú in einer offiziellen Erklärung des Teams.

Mumbrú verpasste bereits die Vorrundenspiele, da er wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er wird immer noch auf der Bank sitzen, aber die aktivere und körperlich anstrengendere Aufgabe, das Team von der Seitenlinie des Platzes aus zu coachen, wird von Assistenztrainer Alan Ibrahimagic übernommen.

Der 46-jährige Mumbrú ist seit 2024 Bundestrainer der Bundesregierung, nachdem er bei Valencia und Bilbao Basket gearbeitet hatte. 2018 beendete er seine 21-jährige Spielerkarriere und gewann 2009 mit Spanien die EuroBasket. Er führte das Team auch zu Silber 2007, Bronze 2013 bei der EuroBasket, gewann 2006 die Weltmeisterschaft und 2008 die Silbermedaille.