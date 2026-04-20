Bubsy 4D dauert etwa sechs Stunden, aber Speedrunner sollten den Abspann früher rollen

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Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, dass Bubsy 4D auf PC, PlayStation, Xbox und Switch-Konsolen erscheint, wobei Fabraz' nächster Plattformer am 22. Mai erscheinen soll. Mit dem bevorstehenden Start hatten wir kürzlich die Gelegenheit, uns mit dem Gründer des Studios und einem der leitenden Entwickler von Bubsy 4D, Fabian Rastorfer, zusammenzusetzen, um eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, was uns vom Spiel erwartet.

Zum einen interessiert dich vielleicht, wie viel Zeit du brauchst, um das Ende von Bubsy 4D zu erreichen? Falls ja, haben wir danach gefragt und festgestellt, wie man es bei einem Spiel mit einem wichtigen Fokus auf Speedrunning erwarten würde, dass es vom Fähigkeitsniveau abhängt.

"Irgendwo zwischen drei und sechs Stunden, je nach Fähigkeitsniveau, Abschlussrate und wie oft man anhält, um die Blumen zu riechen. Das wird natürlich länger, wenn du in den Bestenlisten konkurriert oder alle Erfolge jagst. Einer von ihnen fordert dich sogar heraus, das Spiel zu schaffen, ohne mehr als neunmal getroffen zu werden, viel Glück dabei!"

Als wir das letzte Mal die Chance hatten, Bubsy 4D auszuprobieren, durften wir die neue Haarballform testen, die für alle, die den Abspann schneller durchlaufen wollen, unglaublich praktisch sein wird. Zum Thema dieser Form und wie sie im Spiel verwendet wird, hat Rastorfer uns Folgendes erzählt.

"Der Haarball macht Spaß, weil du in diesem Moment von präzisionbasiertem Plattforming zu einem momentum-lastigen und physikbasierten Gameplay wechselst! Das ist Bubsys Vorstellung davon, schnell zu gehen!

"Es gibt Abschnitte in den Levels, die dich zum Herumrollen ermutigen, aber der Haarballen klickt wirklich, sobald du merkst, dass du jederzeit zwischen ihm hinein- und rausgehen kannst."

Unser vollständiges Interview mit Rastorfer können Sie hier lesen, um mehr darüber zu erfahren, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für Bubsy ist, zurückzukehren und darüber hinaus.