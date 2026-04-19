Bubsy zurückbringen: Gespräche über Länge, KI, Speedrunning und Retro-Roots mit Bubsy 4D Entwickler Fabraz

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Es gibt einige Plattform-Maskottchen und Icons, die es schwieriger fanden, sich an das moderne Gaming-Klima anzupassen. Jak & Daxter, Spyro der Drache, Sly Cooper, Gex, sogar der schlagfertige Luchs Bubsy. Viele dieser Charaktere haben eine trostlose Zukunft, aber nicht Bubsy, der bald zurückkehren wird, um die Hauptrolle eines brandneuen Plattformers des Entwicklers Fabraz zu sein.

Bekannt als Bubsy 4D soll diese Wiederbelebung der berüchtigten Figur in etwas mehr als einem Monat auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch 1 und 2 am 22. Mai erscheinen. Mit dem Debüt bevorstehend hatten wir die Gelegenheit, Fabraz zu interviewen, um ein wenig mehr über Bubsy 4D zu erfahren, ob das der Grund ist, warum Bubsy zurückkehrt, die Haltung des Entwicklers zur KI, eine typische Durchlaufdauer und mehr.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, mit Antworten vom Gründer von Fabraz und einem der leitenden Entwickler von Bubsy 4D, Fabian Rastorfer.

Gamereactor: Warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für Bubsys Rückkehr?

Rastorfer: Ich bin mir nicht sicher, ob das der perfekte Zeitpunkt dafür ist, aber ich denke, die Sterne haben sich so ausgerichtet, dass es sich richtig anfühlt! Atari ging es auf die richtige Weise an und das Projekt fiel uns genau zum richtigen Zeitpunkt in den Schoß, damit wir uns inspirieren ließen.

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Der alte Luchs gibt es schon eine Weile und hat sogar zweimal versucht, mit unterschiedlichem Erfolg zurückzukehren, daher freuen wir uns einfach, die Fackel weiterzuführen und das Erbe dieser unglaublich faszinierenden Serie fortzuführen!

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Gamereactor: Inwiefern zollen Sie Bubsys retro-Wurzeln in Bubsy 4D Tribut?

Rastorfer: In vielerlei Hinsicht! Das ganze Team hat Bubys lange Geschichte durchgespielt, bevor es in die Entwicklung eingestiegen ist, und wir haben Inspiration aus allen Bereichen gezogen! Wir haben diese wütenden Autos aus Bubsy 1, wir haben Schachbrettmuster auf dem Boden aus Bubsy 3D, wir haben sogar eine Figur namens Oblivia wieder eingeführt, die nur in der gescheiterten Pilotfolge einer Bubsy-Zeichentrickserie existierte!

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Andererseits brachten wir auch eine Reihe neuer eigener Ideen ein. Bubsys Design und Persönlichkeit wurden aktualisiert, die BaaBots sind eine brandneue Gruppe von Schurken und der Haarball-Move war vorher nie Teil von Bubsys Repertoire.

Gamereactor: Wie balancieren Sie Bubsy 4D s Fokus auf fesselndes und zugängliches Plattforming und intensives Speedrunning aus, und wie stehen Sie zum Schwierigkeitsgrad in Bubsy 4D ?

Rastorfer: Genauso wie wir Demon Turf und Demon Tides angegangen sind: Erstelle ein Moveset, das leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist! Außerdem schaffen wir sekundäre, optionale Ziele, die es uns erlauben, den Schwierigkeitsgrad für jeden zu erhöhen, der es versuchen möchte!

Jeder sollte das Spiel schaffen können, die meisten sollten es abschließen können, aber niemand schafft es im Nine Lives-Modus oder ist in den Top 10 der Online-Bestenlisten.

Gamereactor: Wie erwarten Sie, dass die Online-Bestenlisten beeinflussen, wie die Spieler Bubsy 4D angehen und werden es Belohnungen für die schnellsten Spieler geben?

Rastorfer: Ein gemeinsames Ziel von uns bei Fabraz ist es, Spieler dazu zu motivieren, süchtig danach zu werden, eine bessere Zeit zu haben. In dem Moment, in dem du das Level geschafft hast, siehst du, wie lange es gedauert hat, wie lange die Zielzeit ist und eine Aufforderung, Online-Bestenlisten anzusehen.

Wir ermutigen die Spieler, es erneut zu versuchen, wenn sie die Zielzeit nicht erreicht haben, aber wenn wir unsere Arbeit richtig machen, wird das Gameplay so ausdrucksstark sein, dass man Lust hat, einen besseren Durchlauf zu versuchen, einfach weil es Spaß macht! Oder vielleicht, weil du eine clevere neue Route oder einen neuen Zug gefunden hast!

Und wenn nicht? Du kannst dir immer den Ghost-Run von jemandem in den Bestenlisten anschauen, um dich inspirieren zu lassen.

Gamereactor: Wie werden Sammelobjekte in das Gameplay integriert und wofür können sie verwendet werden?

Rastorfer: Um das Spiel zu 100 % abzuschließen, was dir vielleicht sogar etwas Besonderes einbringt, musst du jedes Level zweimal absolvieren.

Das erste Mal nimmst du dir Zeit, es zu erkunden. Du kannst mit NPCs sprechen, lustige Geheimnisse entdecken und vor allem zwei Dinge sammeln: 150 Wollknäuel, die über das Level verteilt sind; und einen versteckten Bauplan. Beim zweiten Mal spielst du das Level so schnell wie möglich durch, um die Zielzeit-Medaille zu bekommen.

Was die Sammelobjekte freischalten: Wollknäuel können für neue Outfits ausgegeben werden und Baupläne für neue Fähigkeiten wie einen Spin-Jump.

Gamereactor: Was macht die Haarballenform besonders und wie oft wird sie im Spiel verwendet?

Rastorfer: Der Haarball macht Spaß, weil man in diesem Moment von präzisioniertem Plattforming zu einem momentum-lastigen und physikbasierten Gameplay wechselt! Das ist Bubsys Vorstellung davon, schnell zu gehen!

Es gibt Abschnitte in den Levels, die dich zum Herumrollen ermutigen, aber der Haarballen klickt wirklich, sobald du merkst, dass du jederzeit im Handumdrehen hinein- und wieder herausfahren kannst.

Gamereactor: Wie lange erwarten Sie, dass ein typischer Abschluss von Bubsy 4D dauert?

Rastorfer: Irgendwo zwischen drei und sechs Stunden, je nach Fähigkeitsniveau, Abschlussrate und wie oft du anhältst, um "die Blumen zu riechen". Das wird natürlich länger, wenn du in den Bestenlisten konkurriert oder alle Erfolge jagst. Einer von ihnen fordert dich sogar heraus, das Spiel zu beenden, ohne mehr als neunmal getroffen zu werden – viel Glück dabei!

Gamereactor: Wie steht Fabraz zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Entwicklung?

Rastorfer: Das ist wirklich eine spannende Frage! Wir verwenden keine LLMs oder GenAI in der Entwicklung und sind generellerweise ziemlich gegen GenAI. Wir lieben den Entstehungsprozess und sind uns ziemlich sicher, dass unsere Spieler sehen wollen, was WIR erschaffen, nicht was irgendein Diffusionsmodell hervorbringen kann.

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Gamereactor: Was ist ein Teil von Bubsy 4D, von dem Sie denken, dass nicht genug darüber gesprochen wird?

Rastorfer: Die Sprecherbesetzung! Wir haben so ein talentiertes Team, das die Stimmen macht. Sean Chiplock hat es mit unserer Version von Bubsy absolut getroffen und sogar eine Menge Zeilen improvisiert, die es ins Spiel geschafft haben. Aber auch alle anderen waren großartig: Marissa Lenti, Aimee Smith, Phillip Sacramento und Dooper.

Ich hoffe, jeder genießt, wie viel sie zu allen Zwischensequenzen hinzugefügt haben. Wir haben uns in diese Charaktere verliebt und ich hoffe, ihr alle werdet es auch tun!

Danke an Fabraz und Rastorfer, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Bald werden Sie Bubsy 4D spielen können, denn der charismatische Plattformer erscheint am 22. Mai auf PC, PlayStation, Xbox sowie Switch 1 und 2.