Bubsy 4D Vorschau: Deine nächste Speed-Running-Obsession

Es gibt zwar ein paar modernere und neuere Teile der Bubsy -Serie, aber der kluge Rotluchs ist seit den 1990er Jahren kein besonders großer Name in der Gaming-Branche. Natürlich ist das Unternehmen, das versucht hat, diesen Charakter wiederzubeleben, der Retro-Spezialist Atari, der die Talente des Entwicklers Fabraz eingeflößt hat, um ein neues Kapitel zu schaffen, das mit den Besten des Plattform-Genres mithalten kann. Dies wurde bei der Pre-Show von Gamescom Opening Night Live vollständig enthüllt und wurde ein ziemlich großer Hit, und viele sind jetzt schreiend und aufgeregt, mehr von Bubsy 4D zu sehen.

Das Wichtigste zuerst: Der 4D-Teil des Namens ist meist nur ein alberner Gag, da man nicht erwarten sollte, dass Smell-O-Vision oder etwas Ähnliches verwendet wird und die Immersion auf absurde neue Höhen hebt. Nein, das ist nur eine Möglichkeit, auf der Namenskonvention aufzubauen, die bereits 1996 Bubsy 3D enthielt.

Abgesehen von dem skurrilen Namen ist dies Bubsy zurück, wie Sie ihn kennen und lieben. Fabraz hat einen farbenfrohen und lebendigen Plattformer entwickelt, der als Speedrun konzipiert ist und so gespielt werden kann, dass du die jeweiligen Bewegungen und Fähigkeiten aneinanderreihst, um die Herausforderung jedes Levels so schnell wie möglich zu meistern. Natürlich musst du kein Geschwindigkeitsdämon sein, und du kannst die Dinge in deinem eigenen Tempo angehen und im Laufe des Levels Sammelobjekte sammeln, so wie du es von jedem Plattformer erwarten würdest, aber Bubsy 4D ist am besten, wenn du versuchst, das Spiel zu unterbrechen und Dinge zu tun und Orte zu erreichen, die unnatürlich erscheinen, etwas, das mir die Entwickler während einer Hands-on-Session auf der Gamescom bestätigt haben.

Der kurze Demo-Build, den ich getestet habe (zugegebenermaßen mehrmals, da es ein absoluter Knaller war), enthielt zunächst ein Tutorial, um die Grundlagen der verschiedenen Mechaniken zu vermitteln, und ließ mich dann in ein breiteres Level los, in dem das Ziel in erster Linie darin bestand, den letzten Fahnenmast zu erreichen, wenn man so will. Davor gab es eine kurze, erzählerische Zwischensequenz, die den Präzedenzfall des Abenteuers darstellte und erklärte, warum Bubsy und seine Verbündeten dieses Mal in den Kosmos aufsteigen, aber da dies nur kurz war, werde ich mich für diese Vorschau mehr auf das Gameplay konzentrieren.

Wie man es von einem modernen Plattformer erwarten würde, ist Bubsy 4D vollgepackt mit einzigartigen Mechaniken, die es zu meistern gilt. Es gibt das traditionelle Springen, Springen, Klettern und Gleiten, das du erwartest, aber diese Systeme sind mit einer Monkey Ball -ähnlichen Funktion zum Aufblasen und Rollen von Haarballen, Wandspringen und Möglichkeiten kombiniert, diese verschiedenen Bewegungen dann miteinander zu verbinden, damit du immense Lücken und Entfernungen überqueren und unerwartete Höhen erreichen kannst. Fabraz möchte, dass du ungewöhnliche und unerwartete Dinge tust, und das Move-Set ermutigt und ermöglicht es dir, diese Dinge zu tun, und fördert die Kreativität auf Schritt und Tritt auf eine Weise, die viele moderne 3D-Plattformer nicht erreichen. Und es ist auch super flüssig, es fühlt sich nicht ein einziges Mal einschränkend und frustrierend an, was das Thema verstärkt, dass Speedrunning und das Einstellen von atemberaubenden Levelzeiten im Mittelpunkt dieses Kapitels der Serie stehen.

Darüber hinaus erwartet euch eine Welt mit handwerklichen Themen, die viele Geheimnisse zu entdecken und Möglichkeiten bietet, das Abenteuer durch das Sammeln von Sammlerstücken zu erweitern, einschließlich Blaupausen, die die Möglichkeit bieten, dem Kit von Bubsy noch mehr Moves hinzuzufügen. Es gibt einen peppigen, jazzlastigen Soundtrack, der zum Stil des Spiels passt, und die Charaktere werden ihr Bestes tun, um dich zum Schmunzeln zu bringen, sei es Bubsy er selbst mit satirischen und witzigen Kommentaren im Spiel oder wenn er Bubsys Verbündete hört, wie sie auf Kosten des Protagonisten Witze machen.

Der Punkt ist, dass Bubsy 4D zwar nicht über die Ressourcen oder die vertraute Reichweite von Super Mario oder sogar moderneren Titanen wie Astro Bot verfügt, aber Fabraz eine klare Vision für dieses Spiel hat, eine kreative Richtung, die durchscheint und es ihm ermöglichen sollte, sich mit einigen der größten des Genres zu messen. Es ist eine großartige Zeit, um ein 3D-Jump'n'Run-Fan zu sein, und Bubsy 4D wird das nur weiter beweisen, wenn es 2026 erscheint.