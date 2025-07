Bryan Mbeumo wechselt für 71 Millionen Pfund zu Manchester United, "dem Klub meiner Träume"

HQ

Manchester United hat eine wichtige Saison vor sich: Sie müssen ihre sportliche Leistung in der nächsten Saison drastisch verbessern, nachdem sie ihr schlechtestes Jahr in der Premier League hinter sich haben, wenn der Verein seine langfristigen Träume erfüllen will. Marcus Rashford, der an Barcelona ausgeliehen wurde, ist nicht im Plan von Ruben Amorim, aber Bryan Mbeumo ist es, und sie haben 71 Millionen Pfund (einschließlich Add-Ons) für den französischen Spieler (81 Millionen Euro) ausgegeben.

Die Verpflichtung des rechten Flügelspielers von Brentford wurde gerade bekannt gegeben, kurz nachdem Liverpool mit Hugo Ekitike einen ähnlich teuren Stürmer bekannt gegeben hatte. Mbeumo ist der siebtteuerste Spieler, den Manchester United je gekauft hat (der Rekord ist Paul Pogba, der 2016 für 105 Millionen Euro gekauft wurde).

Der 25-jährige Bryan Mbeumo debütierte für Troyes, bevor er 2019 in die Premier League wechselte. In der vergangenen Saison verhalf er den Londonern mit 20 Toren zum zehnten Platz in der Premier League und ist damit nach Salah (29), Isak (23) und Haaland (22) der vierte Spieler mit mehr Toren in der Liga. Tottenham hatte Interesse an Mbeumo gezeigt, aber der Franzose bat Brentford, auf Manchester United zu warten: Er erklärt, dass er seit seiner Kindheit ein Fan der Red Devils ist.

"Sobald ich wusste, dass es eine Chance gibt, zu Manchester United zu wechseln, musste ich die Gelegenheit nutzen, um bei dem Verein meiner Träume zu unterschreiben, dem Team, dessen Trikot ich als Kind getragen habe", sagte er. Mbeumo kommt für fünf Jahre und ist nach Matheus Cunha, der für 74,20 Millionen Euro gekauft wurde, die zweite Verstärkung des Sommers.