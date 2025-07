Wer ist Hugo Ekitike, Liverpools neuer 79-Millionen-Pfund-Stürmer?

HQ

Liverpool steht kurz vor seinem vierten Neuzugang in diesem Sommer. Nach dem Gewinn der Premier League befinden sich die Reds auf einem Kaufrausch, der 250 Millionen Pfund (288 Millionen Euro) erreichen wird, sobald die Verpflichtung von Hugo Ekitike abgeschlossen ist. Der 23-jährige französische Stürmer kommt von Eintracht Frankfurt für 79 Millionen Pfund, 69 Millionen Pfund Basis und 10 Millionen Pfund in Add-ons.

Wie die BBC berichtet, wird Hugo Ekitike am Dienstag in Großbritannien eintreffen und diese Woche als neuer Liverpool-Spieler bekannt gegeben. Ekitike, der seine Profikarriere in Reims begann, spielte auch für Paris Saint-Germain und wurde in die französische U20- und U21-Nationalmannschaft berufen. In der Bundesliga-Saison erzielte er 15 Tore in 33 Einsätzen, 22 Tore in der Saison und verhalf ihrer Mannschaft zum dritten Platz. Gute Zahlen, die Liverpool angezogen haben, die den jungen Spieler für die nächsten sechs Jahre verpflichten werden.

Er wird nicht der teuerste Neuzugang für Liverpool sein, da die Reds auch Florian Wirtz von Bayer Leverkusen für 116 Millionen Pfund verpflichtet haben.

Sechs neue Spieler werden im nächsten Jahr zum FC Liverpool wechseln: Wirtz, Jeremie Frimpong, ebenfalls aus Leverkusen, Milos Kerkez aus Bournemouth, Giorgi Mamardashvili aus Valencia, Armin Pecsi von der Puskas Akademia und Freddie Woodman als ablösefreier Spieler, zuvor an Preston North End.