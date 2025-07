Bryan Coquard ist nicht schuld am Sturz von Jasper Philipsen, und Cofidis wird versuchen, gegen die Gelbe Karte Einspruch einzulegen

HQ

Der belgische Radrennfahrer Jasper Philipsen erlitt auf der 3. Etappe der Tour de France einen schweren Sturz und musste aus dem Wettbewerb ausscheiden. Er befindet sich bereits in Belgien, nachdem er sich einer Operation am Schultereckgelenk unterzogen hat. A: Jetzt ist die ganze Schuld auf Bryan Coquard gefallen, von Cofidis, der angeblich den Sturz verursacht hat.

Sicherlich hat Coquard bereits für sein Handeln bezahlt: Er wurde mit einer Geldstrafe von 500 Schweizer Franken, rund 535 Euro, belegt, erhielt 13 Punkte in der Wertung gestrichen und eine gelbe Karte, ein neues System, das von der UCI im Jahr 2025 eingeführt wird, um gefährliches oder unsportliches Verhalten im Peloton wie unregelmäßiges Sprinten, Behindern oder Schubsen zu bekämpfen. Sollte er bei der Tour de France eine weitere gelbe Karte erhalten, würde er disqualifiziert und für sieben Tage gesperrt.

Aber ist es fair? Videos des Vorfalls scheinen zu bestätigen, dass es zwar Coquard war, der Philipsen traf und stürzte, aber er reagierte nur auf eine Kette von Aktionen, die von anderen Fahrern, Jonathan Milan und Simone Consonni von Lidl Trek, initiiert wurden. Und auch nichts, was den Unfall vorsätzlich oder rücksichtslos verursacht hat, wenn man es einzeln untersucht, weist StickyBottle.com hin.

Fast unter Tränen sagte Coquard: "Sie können sich vorstellen, dass es mir absolut keine Freude bereitet, das Grüne Trikot aufzugeben" und dass "Auch wenn es absolut nicht absichtlich war, habe ich mich bei Philipsen und Alpecin-Deceuninck entschuldigt. Ich bin kein schlechter Kerl, und das ist alles andere als angenehm." Er erhielt jedoch viele Beleidigungen und Beschimpfungen im Internet, die sein Team zum Eingreifen veranlassten:

"Bryan Coquard möchte betonen, wie tief ihn der Unfall und der Rückzug von Jasper Philipsen getroffen haben. Es war ein unglücklicher Rennzwischenfall, aber er ist in keiner Weise für die Änderung der Flugbahn verantwortlich. Das Team behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jeden einzuleiten, der seine Integrität verletzt."

Philip Roodhooft, Miteigentümer von Alpecin-Deceuninck, dem Team von Philipsen, sagte, dass Jasper "ein Opfer von etwas war, an dem er überhaupt nichts zu tun hatte", aber "die beiden anderen, sie kollidieren oder stürzen, aber es geht nicht darum, die Schuld zu geben. Es war einfach ein dummer Unfall, etwas, das passieren kann."

Jetzt arbeitet Cofidis daran, die gelbe Karte für Coquard aufzuheben, da sie der Meinung ist, dass sie nicht gerechtfertigt war. "Bryan bleibt bei seiner Linie. Er war auch selbst Opfer eines Rennunfalls", und sie glauben, dass "die Jury anscheinend das Gefühl hatte, reagieren zu müssen, weil es um das Grüne Trikot ging", was die Kontroverse um gelbe Karten im Radsport neu eröffnet.

"Was ist gelb und was ist nicht gelb?", fragte sich Philipsen selbst im vergangenen Jahr, als ein Sturz bei der Baloise Belgium Tour dazu führte, dass sein Landsmann Davide Bomboi bestraft wurde. "Er hatte nichts Falsches getan. Gelb war ungerecht und unnötig" (via The Guardian).