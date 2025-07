Jasper Philipsen nach Sturz bei der Tour de France erfolgreich operiert: "Er war ein Opfer von etwas, an dem er nichts beteiligt hatte"

HQ

Jasper Philipsen, belgischer Radrennfahrer, der die Eröffnungsetappe der Tour de France gewann und in den Punkterängen führte, stürzte auf der 3. Etappe zwischen Valenciennes und Dunkerqe schwer. Sein grünes Trikot, das dem Tabellenführer der Tour verliehen wurde, war gerissen, und wir haben heute erfahren, dass er einen verschobenen Schlüsselbeinbruch und zwei gebrochene Rippen hatte. Auch sein Rücken war durch den Ausschlag auf der Straße verbrannt.

Sein Team, Alpecin-Deceuninck, veröffentlichte am Dienstagmorgen ein Foto von Philipsen, lächelnd in einem Krankenhaus im belgischen Antwerpen, wo er erfolgreich an seinem Schultereckgelenk operiert wurde. "Jetzt beginnt der Weg der Genesung, und wir werden die ganze Zeit hinter ihm stehen", sagte sein Team.

"Jasper war ein Opfer von etwas, an dem er nichts beteiligt hatte, das ist klar", sagte Philip Roodhooft, Mitbesitzer des Teams. "Um ehrlich zu sein, kollidieren oder stürzen die beiden anderen, aber es geht nicht darum, die Schuld zu geben. Es war einfach ein dummer Sturz, etwas, das passieren kann", fügte er über CyclingWeekly hinzu.

Nach dem Rückzug von Philips liegt Biniam Girmay von Intermarché-Wanty vorübergehend in der Sprintwertung an der Spitze, während der Australier Kaden Groves, der in diesem Jahr sein Debüt bei der Tour de France gibt, in diesem Jahr die größte Hoffnung des Teams sein wird.