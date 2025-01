Britin Emma Raducanu erleidet in Singapur eine weitere enttäuschende Niederlage

HQ

Emma Raducanu, Großbritanniens großes Versprechen für die Zukunft des Damentennis, hat in letzter Zeit Schwierigkeiten, auf die Beine zu kommen, und nach einem enttäuschenden Lauf bei den Australian Open, bei denen sie gegen die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, mit 1:6, 0:6 verlor, verlor sie nun in der ersten Runde der Singapore Open WTA 250.

Radacanu, die 2021 die US Open gewann und 2022 ihren bisher höchsten Rang erreichte (10), ist mittlerweile 56 Jahre alt und verlor am Montag in Singapur gegen die Nummer 101 der Welt, Cristina Bucsa, in einem zermürbenden Match mit 5:7, 7:5, 7:5.

Die an Nummer sieben gesetzte Radacanu nutzte ihren kraftvollen Aufschlag mit 7 Assen, doch Unkonzentriertheit während des dreistündigen Spiels führte dazu, dass sie sich 7 Doppelfehler leistete. Die Niederlage gegen die Spanierin findet nur drei Tage nach der Trennung von Raducanu von ihrem Jugendtrainer Nick Cavaday statt, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Die 22-jährige Emma Raducanu hatte bereits mit chirurgischen Eingriffen zu kämpfen, und mit Ausnahme der US Open im Jahr 2021 kam sie bei keinem der Grand Slams über die vierte Runde hinaus. Sie war die erste Engländerin, die seit Virginia Wade 1977 einen Grand Slam gewann, aber ihre Chancen auf einen weiteren Erfolg sehen im Moment nicht allzu gut aus.