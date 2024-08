Borderlands Film war ein riesiger Flop, aber der Schauspieler von Krieg würde trotzdem gerne ein Prequel über seinen Charakter machen

HQ

Borderlands Film hat lange auf sich warten lassen, und vor ein paar Wochen konnten wir ihn endlich sehen. Leider wurde er nicht gemocht und ist auf dem besten Weg, aufgrund seines riesigen Budgets und eines sehr niedrigen Einspielergebnisses vielleicht einer der größten Flops aller Zeiten zu werden. Es sollte jedoch gesagt werden, dass Kim Olsen von Gamereactor den Film mochte. Sie können seine Rezension hier lesen.

Es ist sehr, sehr, SEHR wahrscheinlich, dass wir nie eine richtige Fortsetzung bekommen werden, geschweige denn Prequels oder Spin-off-Filme. Aber das hört nicht davon ab, dass Kriegsdarsteller Florian Munteanu hofft, einen Film für seine Figur zu bekommen. Laut Munteanu würde ein Film über Krieg ein großartiges Prequel werden.

"Das Prequel wäre etwas, das ich wirklich, wirklich gerne machen würde, einfach weil es in dieser Geschichte so viel zu erzählen gibt, oder? Ich, als Fan persönlich, würde gerne wissen, warum er so ist, wie er ist, was für Dinge er durchgemacht hat?"

"Und wenn man die Spiele kennt, dann ist man mit der gespaltenen Persönlichkeit und allem, was damit einhergeht, vertraut, und das ist wirklich etwas, das ich gerne erforschen würde."

Krieg hat definitiv Potenzial, und leider war die Figur im Film hauchdünn. Aber nach dem Kassenergebnis zu urteilen, müssen wir vielleicht bei den Borderlands Videospielen bleiben, um mehr über Krieg zu sehen.

