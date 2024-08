HQ

Borderlands war schon immer ein übertriebenes, verrücktes und leicht verrücktes Gaming-Universum, voller Klischees, tief ausgeschnittener Kleidung, Explosionen und Charaktere mit der Tiefe einer Pfütze. Deshalb sollte man meinen, dass es eine perfekte Adaption für die große Leinwand war.

Cate Blanchetts Erzählung schafft es, in den ersten 30 Sekunden des Films das gesamte Universum zusammenzufassen, und das sagt so ziemlich alles. Es ermöglicht aber auch denen, die die Spiele noch nicht gespielt haben, mitzumachen - aber es macht noch mehr Spaß mit den vielen Anspielungen und Nachbildungen bekannter Orte und Charaktere.

Während es in letzter Zeit eine Reihe wichtiger Erfolgsgeschichten gab, gibt es auch viele Beispiele für die Interpretation eines Spieluniversums, das schrecklich schief gelaufen ist. Erst kürzlich haben Fallout und The Last of Us bewiesen, dass es möglich ist, und weil Borderlands das Spiel ist, das es ist, passt es perfekt zu einem Actionfilmformat, in dem alles mit 250 km/h stattfindet und das Gaspedal von Anfang bis Ende gedrückt wird. Es gibt nicht viele Pausen; Es gibt kleine Übergänge zwischen den Bereichen, ein bisschen wie eine Transportanimation in einem Spiel, und dann gibt es Gewalt, Explosionen und Verfolgungsjagden für den Rest.

Erzählerisch sind alle Klischees angeeignet, und damit meine ich, dass alle Wendungen und Überraschungen der Handlung von einem hartgesottenen Filmfreak aus meilenweiter Entfernung gesehen werden können. Das macht auch nichts. Auch hier muss man bedenken, dass es sich um einen Actionfilm handelt, bei dem der Schwerpunkt auf Action liegt, daher war ich tatsächlich überrascht, dass sie sich einige kreative Freiheiten genommen haben. Ein Kopfgeldjäger, der "zu alt für diesen Scheiß" ist, wird beauftragt, die Tochter eines reichen Geschäftsmannes zu finden. Sie wurde auf einen Planeten mit einer geheimen Krypta voller außerirdischer Technologie und einer lokalen Bevölkerung entführt, die täglich ums Überleben kämpft. Auf dem Weg dorthin trifft sie einen lustigen Roboter, einen großen Muskelprotz, der nicht viel sagt, einen mauligen Soldaten und ein noch mauligeres Kind, das gerne Dinge in die Luft jagt. Wenn man Fast & Furious im Weltraum in Kombination mit Guardians of the Galaxy denkt, dann passt es, denn das ist es, was Borderlands ist.

Cate Blanchett als Lillith und Jamie Lee Curtis als Tannis mögen wie seltsame Besetzungsentscheidungen erscheinen, aber sie glänzen dadurch, dass sie aussehen wie jemand, der es wirklich genossen hat, den Film zu machen. Vor allem Cate Blanchett wirkt ziemlich entspannt in einer Rolle, in der es Raum für Körperlichkeit gibt. Jamie Lee Curtis spielt die Figur des Tannis erstaunlich gut, vor allem, wenn man eine kleine Hintergrundgeschichte darüber kennt, dass die Figur ein autistischer Introvertierter ist, der wahrscheinlich auch nicht von den Jahren der Isolation profitiert hat. Jamie Lee Curtis mag deutlich älter sein als die Figur im Spiel, aber sie haben es tatsächlich geschafft, dies erzählerisch recht gut zu verstehen. Beide, aber vielleicht besonders Blanchett, scheinen vollständig in die Prämisse des Planeten Pandora und desBorderlands gesamten Universums einzutauchen, und das hebt den Film ganz natürlich auf ein neues Niveau.

Der Bösewicht Atlas wird für diesen Anlass individuell gestaltet. Leider hat der Schauspieler nicht viel, mit dem er arbeiten kann, obwohl er an Raul Julias Darstellung von M. Bison im Street Fighter-Film erinnert, wenn auch ohne ikonische Zeilen wie "Für dich war der Tag, an dem Bison dein Dorf beehrte, der wichtigste Tag deines Lebens. Aber für mich war es Dienstag." Es ist eine Schande, dass er die Persönlichkeit eines Daleks hat, denn hier steckte einiges an Potenzial - aber die paar Zeilen, die er hat, lassen nicht viel Raum, um viel mit der Figur zu tun, außer dass der Film früh feststellt, dass er gerissen und böse ist und keinen Respekt vor menschlichem Leben hat.

Kevin Hart ist, wie immer, das schwächste Glied in der Kette. Ich verstehe, dass Eli Roth als Regisseur neben ClapTrap noch eine zusätzliche komische Abwechslung in Form von Jack Black braucht (der überraschenderweise noch weniger nervig ist als im Spiel), aber Kevin Hart hat weder das Timing noch die Schärfe, um Einzeiler auf die große Leinwand zu bringen. Seine Mimik beschränkt sich auf zwei verschiedene verärgerte Ausdrücke und eine monotone Darbietung der Zeilen. Es ist keineswegs sein schlechtester Film, aber selbst in seinen besten Momenten ist Kevin Hart immer noch ziemlich schlecht, vor allem, wenn die Figur, die er spielt, das genaue Gegenteil von ihm selbst ist, der kein kräftig gebauter, relativ ruhiger, erfahrener Elitesoldat ist. Es ist eine Rolle, die perfekt für The Rock oder Idris Elba gewesen wäre, aber sie waren wahrscheinlich zu teuer, um sie zu spielen. Oder vielleicht haben sie sich nicht um die 17 eingebauten faulen Witze gekümmert, die vielleicht zum Spiel passen, aber im Film nach Nummer zwei schon ermüdend sind.

Krieg in Form von Florian Munteanu kommt nicht viel zum Einsatz. Er bleibt ein gut trainierter Fleischklumpen und hat Falten, die man an einem viertel kleinen Finger abzählen kann. Das ist eine Schande, denn der Charakter hat in den Spielen viel mehr Tiefe.

Er funktioniert gut als leerer Beschützer des eigentlichen Stars des Films, der Kinderdarstellerin Ariana Greenblatt - wahrscheinlich am besten bekannt für ihre Rolle als Kinderversion von Ahsoka Tano im Star Wars-Universum und Gamora im MCU. Ihre Rolle als Tiny Tina ist ziemlich gut gemacht und fängt sowohl eine kindliche Unschuld als auch Verletzlichkeit ein, kombiniert mit der Arroganz, Gleichgültigkeit und mangelnden Reife, die man von einem Kind erwarten würde, das mit Sprengstoff spielt. Hier gibt es tatsächlich eine gewisse Charakterentwicklung, und die Rolle ist, wenn auch nicht großartig, so doch sicherlich denkwürdiger als ihr Auftritt in Barbie.

Die Effekte des Films sind recht gut; Nur wenige Male gelingt es den CGI-Effekten nicht, einem klar zu machen, wie viel tatsächlich computergeneriert ist. Die körperlichen Effekte und Kostüme sind ebenfalls gut gemacht. Vor allem die Umgebung ist lebendig gestaltet und gefüllt mit Kreaturen, Menschen, Fahrzeugen und Behausungen und dient zusammen mit dem Tempo dazu, dass nicht zu viele Nanosekunden am Stück über Handlungslücken nachgedacht wird.

Borderlands ist nah an den Spielen - und genau deshalb kann es funktionieren. Es ist von Anfang bis Ende rasante Action und macht sich keine Illusionen, ein französischer Noir-Film zu sein, der darauf abzielt, die Goldene Palme zu gewinnen.