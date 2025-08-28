Gamereactor

  •   Deutsch


Einloggen
Gamereactor
News
Starfield

Bethesda hat sowohl DLCs als auch mehr für Starfield auf Lager

Wir können uns auf "kostenlose Updates und Funktionen, nach denen die Spieler gefragt haben" im Herbst und 2026 freuen.

HQ

Bethesda hat mehrfach gesagt, dass sie weitere Weltraumabenteuer für ihr gefeiertes Rollenspiel Starfield auf Lager haben. Was genau in Arbeit ist, wurde zwar noch nicht verraten, aber in einem neuen Developer Spotlight-Video haben sie beschrieben, was auf uns zukommt - und es scheint eine Menge zu sein.

Lead Creative Producer Tim Lamb sagt, dass es sowohl DLCs als auch andere Inhalte geben wird:

"Wir haben einige coole Sachen für uns geplant, darunter kostenlose Updates und Funktionen, nach denen die Spieler gefragt haben, sowie eine neue DLC-Story. Ich kann noch nicht auf alle Details eingehen, aber ich kann sagen, dass sich ein Teil des Teams auf das Weltraum-Gameplay konzentriert hat, um die Reisen dorthin lohnender zu gestalten. Außerdem fügen wir einige neue Spielsysteme und ein paar andere kleinere Highlights hinzu."

Starfield wird voraussichtlich noch in diesem Jahr für PlayStation 5 (und möglicherweise Switch 2) veröffentlicht, und es scheint wahrscheinlich, dass weitere Inhalte zur gleichen Zeit oder kurz danach hinzugefügt werden. Mehr erfahren wir hoffentlich auf der Tokyo Game Show Ende September oder vielleicht bei den The Game Awards im Dezember.

Schauen Sie sich das vollständige Video unten an.

HQ
Starfield

Ähnliche Texte

0
StarfieldScore

Starfield
KRITIK. Von Jonas Mäki

Es ist endlich an der Zeit, den Weltraum in Bethesdas erster brandneuer Spieleserie seit über 25 Jahren zu erkunden. Wir prüfen, ob das Weltraumabenteuer hält, was es verspricht...

0
Starfield könnte auf die Switch 2 kommen

Starfield könnte auf die Switch 2 kommen
NEWS. Von Marcus Persson

Nach einem holprigen, aber kommerziell erfolgreichen Start könnte Starfield bald ein zweites Leben auf neuen Plattformen bekommen. Ein neues Gerücht besagt, dass Bethesdas Weltraum-Epos im Jahr 2026 sowohl für PS5 als auch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird.



Lädt nächsten Inhalt