Bethesda hat sowohl DLCs als auch mehr für Starfield auf Lager

Bethesda hat mehrfach gesagt, dass sie weitere Weltraumabenteuer für ihr gefeiertes Rollenspiel Starfield auf Lager haben. Was genau in Arbeit ist, wurde zwar noch nicht verraten, aber in einem neuen Developer Spotlight-Video haben sie beschrieben, was auf uns zukommt - und es scheint eine Menge zu sein.

Lead Creative Producer Tim Lamb sagt, dass es sowohl DLCs als auch andere Inhalte geben wird:

"Wir haben einige coole Sachen für uns geplant, darunter kostenlose Updates und Funktionen, nach denen die Spieler gefragt haben, sowie eine neue DLC-Story. Ich kann noch nicht auf alle Details eingehen, aber ich kann sagen, dass sich ein Teil des Teams auf das Weltraum-Gameplay konzentriert hat, um die Reisen dorthin lohnender zu gestalten. Außerdem fügen wir einige neue Spielsysteme und ein paar andere kleinere Highlights hinzu."

Starfield wird voraussichtlich noch in diesem Jahr für PlayStation 5 (und möglicherweise Switch 2) veröffentlicht, und es scheint wahrscheinlich, dass weitere Inhalte zur gleichen Zeit oder kurz danach hinzugefügt werden. Mehr erfahren wir hoffentlich auf der Tokyo Game Show Ende September oder vielleicht bei den The Game Awards im Dezember.

Schauen Sie sich das vollständige Video unten an.